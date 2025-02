Lo Celso ya no es el mismo

Lo Celso está viviendo en una auténtica montaña rusa esta temporada. El internacional argentino arrancó la temporada de una manera espectacular tras incorporarse en los instantes finales del mercado de verano. El ex del Villarreal arrancó la temporada de la mejor manera posible: generando juego, goles y siendo el jugador más determinante del equipo. Pero, desde que empezó 2025, el mediocampista no ha sido el mismo.

El albiceleste sufrió una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante unas semanas, pero, una vez ha vuelto a las convocatorias, no recuerda a aquel jugador que enamoró a la afición verdiblanca. Lo Celso registró ocho goles en todas las competiciones, pero desde el inicio de año, no ha vuelto a ver puerta y su nivel ha sido tan bajo que ha perdido incluso la titularidad en el once.

El buen nivel de Isco y el flamante fichaje de Antony procedente del Manchester United han provocado que el jugador argentino ya no sea una pieza indispensable en los planes de Manuel Pellegrini. En tan solo unas jornadas, el rosarino ha pasado de ser titular a ser un simple jugador revulsivo. En los últimos dos encuentros en los que el jugador ya se encontraba totalmente recuperado, únicamente disputó 27 minutos en el duelo ante el Athletic Club y solamente 19 ante el Celta.

El mal momento de Lo Celso va acorde con el flojo rendimiento del equipo. El conjunto de Pellegrini se encuentra alejado de posiciones europeas y mostrando un pobre nivel de juego. Una hipotética recuperación del juego del argentino será clave en la mejoría del Real Betis Balompié.