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APUESTAS DEPORTIVAS

Carvajal, con números de leyenda

El lateral cierra una etapa histórica llena de éxitos

Daniel Carvajal of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 14/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Daniel Carvajal of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 14/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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La etapa de Dani Carvajal en el Real Madrid llega a su fin. El lateral derecho pone punto y final a una trayectoria histórica en el club blanco después de más de una década siendo una pieza fundamental en una de las épocas más exitosas de la entidad. Su salida marca el cierre de un ciclo irrepetible en el Santiago Bernabéu.

Desde su regreso al Real Madrid en la temporada 2013/14, tras su crecimiento en el Bayer Leverkusen, Carvajal se convirtió rápidamente en un futbolista indispensable. Con carácter, intensidad y una competitividad constante, el defensa madrileño logró consolidarse como uno de los laterales más fiables del fútbol europeo y como un referente dentro del vestuario blanco.

Su legado queda reflejado también en los números. Desde aquella campaña 2013/14, solo Marquinhos, con el PSG, ha ganado más partidos entre los defensas de las cinco grandes ligas europeas. El central brasileño suma 367 victorias, mientras que Carvajal cerró su etapa madridista con 307 triunfos entre todas las competiciones, una cifra que explica la dimensión de su impacto en el club.

Pero la huella de Carvajal va mucho más allá de las estadísticas. Fue uno de los jugadores que mejor representó la identidad competitiva del Real Madrid durante la última década. Nunca necesitó grandes focos para convertirse en imprescindible. Su entrega en las noches europeas, su liderazgo silencioso y su capacidad para rendir en los momentos de máxima presión le hicieron intocable durante años.

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Así lo despidió el propio club a través de su comunicado: "El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial". Con su salida, el Real Madrid pierde a uno de los últimos grandes símbolos de la generación que dominó Europa y levantó varias Champions League. Carvajal se marcha como una leyenda del club, dejando atrás una carrera repleta de títulos, partidos inolvidables y una conexión especial con la afición madridista.

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