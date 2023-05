Carlos Sainz tiene un mensaje para Fernando Alonso

El madrileño reconoció que el dos veces campeón del mundo fue una inspiración para dar el salto a la F1 "No hay ningún problema entre Fernando y yo pese a lo que algunos han intentado hacer ver", recalcó

El piloto de Ferrari, Carlos Sainz Jr., reconoció que la figura de Fernando Alonso ha sido clave en su carrera en una entrevista para MARCA: "De no ser por Fernando quizá estaría en casa, conectándome a las carreras para ver la 33".

El madrileño, que terminó quinto en Bakú y es también quinto en la general, descartó cualquier problema con el dos veces campeón del mundo: "No hay ningún problema entre Fernando y yo pese a lo que algunos han intentado hacer ver". "Nuestra relación sigue siendo muy buena y no es ni la primera ni la última batalla que vamos a tener en pista", sentenció.

Respecto a las críticas que hay sobre él, el hijo del histórico campeón del Dakar, Carlos Sainz, fue claro: "Me siento querido y arropado por la afición en España. Creo que se me ha respetado y se me respeta y que siempre se me ha tratado con cariño".

Centrado con Ferrari

El español también habló sobre su estancia en Ferrari: "Estoy en Ferrari, el mejor equipo de todos los tiempos, y estoy dándolo todo por ganar la 34 para España".

Sobre la sanción en Australia, también fue contundente: "Todavía no se me ha pasado el enfado por lo que pasó, cómo se aplicó la sanción y cómo se me excluyó de la carrera por un mínimo incidente".