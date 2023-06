Carlos Alcaraz consigue un hito que ni los más grandes del tenis lograron

El murciano ganó su primer título en hierba mucho antes que Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer El tenista español lo hizo tras dos años y once partidos

Carlos Alcaraz ya ha sumado muchos títulos de gran importancia, incluyendo varios Masters 1000 y un Grand Slam, el Open de Estados Unidos. Además, ha sido varias veces número 1 y tras ganar en Queen´s lo recuperó este lunes.

Su victoria en el ATP 500 más mítico en hierba le ha dado confianza de cara a Wimbledon y eso que el objetivo básico no era ganar sino coger minutos para llegar al All England Club de en las mejores condiciones.

"Me sorprendí a mí mismo. No me lo esperaba. Venía a coger experiencia, horas en pista, poder entrenar con los mejores. Y la verdad es que el título es algo que ni me planteaba. Estoy muy contento, sobre todo, de verme preparado para hacerlo bien en Wimbledon. Intentaré cumplir un sueño, ganar allí", confesó Alcaraz.

El murciano consiguió lo que no lograron en su momento Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer, ganar su primer título en hierba mucho antes de lo que ellos lo consiguieron.

Alcaraz ha ganado su primer título en hierba tras dos años y once partidos mientras que Federer lo hizo tras cuatro años y 32 partidos, Rafa Nadal después de cinco años y 38 partidos y Djokovic, seis años y 48 partidos.