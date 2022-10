No se cansa de marcar

Kane se apuntó el único tanto del Tottenham en la victoria (0-1) sobre el Brighton El goleador ha sumado 12 tantos en sus últimas 12 apariciones en la Premier League

El delantero del Tottenham, Harry Kane, volvió a ser el gran salvador del equipo de Antonio Conte en Brighton. Aprovechando un centro de Son, el goleador realizó un remate ortodoxo con el cogote para apuntarse el único tanto del encuentro.

El inglés, que es el referente ofensivo de los spurs y uno de los más dominantes dentro del área, encadena un total de cuatro encuentros consecutivos viendo puerta con el Tottenham y registra un total de 12 en sus últimas 12 apariciones.

El jugador formado en las categorías inferiores es toda una institución en Londres: en los que llevamos de temporada suma ocho tantos y una asistencia, números que aumentan hasta los 256 goles y 60 pases de gol en 398 apariciones oficiales como jugador spur.

El conjunto dirigido por Antonio Conte sumó tres puntos importantes en su luchar por la parte alta de la tabla: tras las victoria del Chelsea, el equipo no falló y se mantiene en la tercera plaza con un total de 20 unidades en su casillero.

