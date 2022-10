Otra candidatura más para Catar 2022

Kepa se ha ganado la confianza de Graham Potter en el Chelsea y su rendimiento es categórico Ha evitado más goles (3.2) que cualquier otro portero de la Premier League en tan solo tres partidos

AsñEl guardameta del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, está viviendo un gran momento en Stamford Bridge desde la llegada de Graham Potter. Tras vivir a la sombra de Mendy, el portero se ha ganado la confianza y está respondiendo a base de paradas importantes.

El español, que sueña con convencer a Luis Enrique durante este mes de octubre y recibir la llamada de la selección para el Mundial, ha evitado un total de 3,2 goles en apenas tres partidos que ha disputado en estas últimas semanas.

El ex del Athletic Club se sitúa, incluso, por delante de algunos metas importantes de la Premier League, además de titulares indiscutible, como, por ejemplo, Alisson (2.7), Pickford (2.7), Neto (2.6) o Pope (2.2), entre otros.

El seleccionador nacional, Luis Enrique, sigue trabajando en la lista que de los futbolistas que defenderán a España en el próximo Mundial de Catar 2022, donde la selección irrumpe como una de las candidatas como vigente semifinalista de la Eurocopa y finalista de la UEFA Nations League.

