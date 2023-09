Cambios importantes para la nueva temporada de rugby

El trofeo y la imagen cambian en la División de Honor masculina de rugby El Barcelona levantó la primera copa del Campeonato Nacional de Liga en España en 1952

71 años después del primer Campeonato Nacional de Liga en España, la Real Federación Española de Rugby ha querido rendir homenaje a las raíces de este deporte recuperando la forma y el espíritu del trofeo original para la máxima categoría del rugby nacional, la División de Honor. No sólo el equipo ganador levantará este trofeo con tanta historia y simbología detrás, sino que el escudo y la nueva imagen de la DH, que comienza este fin de semana, tendrá también a esta copa como protagonista. Consulta las apuestas de rugby.

“Esta primera copa de la Liga la ganó el FC Barcelona en 1952. Hemos querido recuperar este trofeo para ahondar en el origen y la entidad de nuestro rugby. Este gesto (también se ha recuperado la Copa Rafols, de 1923) es un homenaje a nuestros pioneros y a todas las personas que participaron en nuestras competiciones. Al recuperarse, rendimos tributo a quienes sentaron las bases de nuestro rugby”, explicaba el alto comisionado del centenario del rugby en España, David Deosdad, en el acto de celebración del Centenario.

Deosdad, en el evento que tuvo lugar el el pasado 26 de agosto en el auditorio del Cívitas Metropolitano, apuntaba que “esta copa ha de servir de inspiración para todos los jugadores y jugadoras -actuales y futuros-, que han de sentir un impulso adicional para esforzarse por alcanzar la excelencia y dejar su propia huella en la historia de nuestro deporte. En definitiva, recuperar el trofeo original para nuestra competición -División de Honor- tiene un significado profundo y simbólico, que va más allá de su valor material”.

El CF Barcelona, por delante del C. Atlético de Madrid

Aquella primera temporada de 1952-1953 resultó campeón el (llamado por aquel entonces) CF Barcelona, por delante del C. Atlético de Madrid, la UD Santboiana y la AD Plus Ultra. Esa temporada constó de seis jornadas y el equipo azulgrana dominó la competición con cinco victorias y un empate, precisamente ante el último clasificado (AD Plus Ultra). El Barcelona, que el año anterior había vencido también en el torneo que dio pie a este Campeonato Nacional de Liga, se quedó en propiedad el trofeo por considerar que lo había levantado dos veces consecutivas. En ese mismo curso, la élite de nuestro rugby también disputó el vigésimo Campeonato de España (Copa SE El Generalísimo), que también conquistó el CF Barcelona derrotando en la final al Atlético de Madrid (6-3).

La que comienza es la temporada número 57 del anteriormente llamado Campeonato Nacional de Liga en España y ahora División de Honor. Cambia el nombre, pero no la filosofía, como señalaba Deosdad en el acto del Centenario: “Es una celebración del pasado mientras miramos hacia el futuro, con determinación y pasión que ha de resaltar la importancia de nuestra historia, de nuestra identidad y de los valores que se forjan en nuestra competición”.

La División de Honor masculina comienza este fin de semana y el VRAC Quesos Entrepinares, actual campeón y dominador histórico de la competición, tendrá un aliciente más para retener el título. Aunque ya sabe que no será sencillo por lo visto el fin de semana pasado en la final de la Supercopa ante el Recoletas Burgos Caja Rural.