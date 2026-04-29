Bruno Fernandes ya está a la altura de Cristiano en el United

Bruno Fernandes acaba de firmar un hito que lo coloca en la misma línea que una leyenda absoluta del Manchester United. Con su última aportación en liga, el capitán portugués ha llegado a 140 participaciones directas en gol en la Premier League con los “red devils”, exactamente las mismas que logró Cristiano Ronaldo con el club en la competición. La cifra de Bruno se reparte de forma casi perfecta: 70 goles y 70 asistencias. La de Cristiano, más orientada al remate: 103 goles y 37 asistencias.

El momento llegó en la victoria liguera del United ante el Brentford (2-1), un partido en el que Fernandes volvió a ser decisivo con una asistencia y, de paso, elevó su cuenta personal del curso: ya suma 19 asistencias en la Premier esta temporada, quedándose a una del récord histórico de una sola campaña (20), que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

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Pero el dato importante no es solo el número redondo, sino lo que describe: Fernandes no ha sido únicamente un goleador, ni únicamente un “pasador”. Ha sido las dos cosas a la vez, durante años, en un equipo que ha vivido cambios continuos de entrenadores, estilos y proyectos. Empatar a Cristiano en aportación ofensiva en liga —y hacerlo con un reparto tan equilibrado entre goles y asistencias— refuerza su condición de motor competitivo del United moderno.