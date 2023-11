La broma de Mbappé a Dembélé

En una entrevista concedida a Le Parisien, la estrella del PSG bromeó con su compañero Ousmane Dembélé: ¿Gafas? Podría dárselas a Ousmane Dembélé, le ayudarían a marcar! Mbappé habló de sus compromisos y de las ayudas a OneSight y Oakley, de las que se beneficiaron gratuitamente 1.000 niños de entornos desfavorecidos

“Si tuvieras la oportunidad de ayudar a alguien a ver mejor la realidad que se le escapa, ¿a quién le regalarías unas gafas? Kylian Mbappé concedió una entrevista a 'Le Parisien', donde bromeó con la dinámica goleadora de Ousmane Dembélé: "Podría darle las gafas, le ayudaría a marcar". El jugador aclaró entre bromas la respuesta para quitar cualquier ambigüedad o mala interpretación: “Con preguntas así lo mejor es fusilar a tus amigos”, continuó entre risas. Las mejores apuestas para el PSG.

Mbappé se presentó con una sonrisa y buen humor a una entrevista en Le Parisien al día siguiente de su 'amarga' gala del Balón de Oro. Como si la ceremonia del día anterior y este tercer puesto (detrás de Erling Haaland) nunca hubieran existido.

El jugador del PSG no dejó de bromear con sus amigos, cómo "quien quiere bien castiga bien". El parisino no dudó en hospedar a uno de sus mejores compañeros de club y selección, Ousmane Dembélé, cuando se le ofreció la oportunidad, ya que el ex del Barcelona todavía no ha visto portería con el PSG.

Kylian Mbappé se confie sur son rôle avec les jeunes



Il a accepté de répondre à nos questions à l’occasion d’une campagne menée par la fondation OneSight à l’endroit de 1 000 enfants franciliens

➡️ https://t.co/0n9o0wuqcz pic.twitter.com/GKgwCPV4qO — Le Parisien (@le_Parisien) 2 de noviembre de 2023

“Si tuvieras la oportunidad de ayudar a alguien a ver mejor la realidad que se le escapa, ¿a quién le regalarías unas gafas? ", le preguntaron. Divertido por una pregunta que no esperaba, Mbappé sonrió con una gran carcajada. “Ah, sinceramente, toda una pregunta”, respondió mientras pensaba.

“¿A quién podría regalarle vasos? ¡Bueno, podría darle algo a Ousmane Dembélé, le ayudaría a marcar! “, respondió riéndose aún más. Y el goleador aclaró para quitar cualquier ambigüedad o mala interpretación: “Con preguntas así lo mejor es fusilar a tus amigos”, continuó entre risas.

"Con preguntas como esa, lo mejor que puedes hacer es dispararle a tus amigos" Kilian Mbappé

Un sentido del humor del que Ousmane Dembélé no es el único objetivo, ya que hace unas semanas el capitán de los Bleus no dudó en criticar a su padre Wilfrid cuando éste marcó un gol de dudosa vivacidad con motivo de un partido con los Variétés. “Tu versión camerunesa está lista Ronaldo”, publicó en las redes sociales, adornándola con una bandera camerunesa y un emoji riéndose hasta las lágrimas.

De hecho, el goleador del PSG está acostumbrado a hacerlo con los 'suyos'. La semana anterior ya había molestado a su compañero cuando a este le negaron, tras la intervención del videoarbitraje, su primer gol con la camiseta del PSG contra el AC Milan. “Hubo un error”, admitió Dembélé al finalizar el encuentro. “Pues entonces, ¿por qué fuiste a celebrarlo?, entre carcajadas.

Su compromiso con la fundación OneSight y Oakley

Más de 120 niños pequeños de la región parisina se han visto beneficiados de una importante campaña de sensibilización sobre el cuidado de la vista organizada por la fundación OneSight y Oakley, que pudieron hablar con el delantero del PSG durante más de dos horas. Durante la entrevista, Mbappé habló de sus compromisos y de las pruebas y gafas correctoras de las que se beneficiaron gratuitamente 1.000 niños de entornos desfavorecidos.

La conexión Mbappé - Ousmane

Tras su llegada al club parisino en el reciente mercado, Dembélé parece haber encontrado su mejor socio. Cuando llegó al club, Mbappé a través de Instagram le dio una bienvenida calurosa y sorprendente: “Bienvenido a tu casa, mi hermano. Muy contento de verte aquí. ¡La aventura comienza!”, aseguraba el delantero.

En un segundo stories, Mbappé subió una foto junto a Ousmane posando con una bandera de Francia durante el Mundial de Rusia 2018. Una relación 'más allá' de los terrenos de juego.