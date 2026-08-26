APUESTAS DEPORTIVAS
El Betis va como un tiro
Los de Pellegrini han arrancado de manera perfecta la temporada
El Real Betis ha comenzado la temporada con pleno de victorias en LaLiga. El conjunto verdiblanco ha conseguido imponerse en sus dos primeros partidos del campeonato, un inicio que no lograba desde la temporada 2022/23.
Hay que remontarse tres años para encontrar un arranque similar en Heliópolis. En aquella ocasión, el Betis dirigido por Manuel Pellegrini fue capaz de ganar sus tres primeros encuentros ligueros, imponiéndose de forma consecutiva a Elche, Mallorca y Osasuna.
Ahora, el equipo verdiblanco vuelve a firmar un comienzo perfecto tras las dos primeras jornadas y se coloca entre los conjuntos que han arrancado con mejores sensaciones. Dos triunfos que permiten al Betis recuperar un registro que no repetía desde aquel inicio de la campaña 2022/23.
El objetivo será ahora prolongar esta dinámica y alcanzar el tercer triunfo consecutivo, algo que el conjunto bético ya consiguió en aquel curso. Entonces, el equipo de Pellegrini mantuvo el pleno hasta la tercera jornada antes de encadenar su primera derrota de la temporada.
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