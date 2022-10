Bellingham, a la altura de Haaland y Mbappé

El inglés encadena cuatro partidos consecutivos anotando en la UEFA Champions League Es el único adolescente que lo logra junto a Haaland (2020) y Mbappé (2018)

El delantero del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, es uno de los grandes talentos del momento y del futuro. En la órbita de todos los grandes clubes de Europa, especialmente el Real Madrid, el jugador sigue luciéndose en la Champions League.

El inglés, que recaló en la Bundesliga en un traspaso que ascendió hasta los 25 millones de euros en el verano de 2020, encadenó su cuarto partido consecutivo viendo puerta en la máxima competición continental: Copenhague, Manchester City y Sevilla (2), sus víctimas.

El ex del Birmingham, por tanto, entra en la dimensión de Erling Haaland (2020) y Kylian Mbappé (2018): son los únicos adolescentes capaces de sumar de forma consecutiva al menos cuatro encuentros sumando. En el caso del noruego, eso sí, fueron cinco en total.

Bellingham aterrizó en el Signal Iduna Park con tan solo 17 años y, ahora con 19, ya es uno de los jugadores con más presente del fútbol europeo: su consolidación en el conjunto teutón es una realidad y ya se ha ganado la llamada de Inglaterra hasta en 17 ocasiones.

4 - The only three teenagers in history to score in four consecutive UEFA Champions League appearances:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jude Bellingham (2022-23)

🇳🇴Erling Haaland (2019-20)

🇫🇷Kylan Mbappé (2016-17)



Starlets. #BVBSEV