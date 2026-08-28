El Barça recupera su sitio en Europa: sólo el PSG parte por delante en la pelea por la Champions

El FC Barcelona vuelve a mirar a Europa con el colmillo afilado. Los azulgranas afrontarán el sorteo de la Champions como segundos candidatos a levantar el título, según un análisis de probabilidades de Betfair. Tienen un 11,10% de opciones de ser campeones y sólo el PSG (11,92%), vigente campeón de Europa, aparece por delante. Arsenal (11%), Bayern (10,21%) y Real Madrid (8,94%) completan el grupo de cinco grandes favoritos.

El Barça ha crecido en la Copa de Europa. Los culés han pasado de ser un candidato más a convertirse en uno de los grandes favoritos. En la temporada 2021/22 partían con sólo un 4,04% de opciones de conquistar la Champions. Ahora alcanzan el 11,10%. Casi tres veces más. En apenas cuatro años han pasado de ocupar la octava posición entre los candidatos al título a instalarse en la segunda. El cambio no es baladí.

Y la tendencia de los últimos años también apunta hacia arriba. El Barça alcanzó un 4,46% de opciones en la 2022/23 y un 6,53% en la 2023/24. Un año después se mantuvo en cifras similares, con un 6,36%, antes de dar el gran salto hasta el 11,01% de la pasada temporada. Ahora alcanza el 11,10%. De estar lejos de los grandes favoritos ha pasado a ocupar la segunda posición. Flick lo ha cambiado todo.

Por delante del Real Madrid en Europa y en España

El cambio de escenario también se aprecia en la comparación con el Real Madrid. Según las probabilidades de Betfair, los azulgranas tienen un 11,10% de opciones de ganar la Champions, frente al 8,94% de los blancos. Son 2,16 puntos porcentuales de diferencia. El Barça es segundo entre los favoritos y el Madrid, quinto.

La distancia es todavía mayor en LaLiga. El Barça aparece como principal favorito al campeonato con un 55,55% de opciones, frente al 36,64% del Real Madrid. Casi 19 puntos porcentuales de diferencia. El Atlético de Madrid, tercero, queda ya en un 4,15%. El panorama es claro: el Barça parte como favorito en España y como segundo candidato a conquistar Europa.

El Barça, entre los grandes favoritos

El Barça llega al sorteo instalado entre los grandes favoritos. Sólo el PSG de Luis Enrique (11,92%) aparece por delante de los azulgranas (11,10%). Arsenal completa el podio, seguido por Bayern y Real Madrid. La siguiente tabla muestra el top-10 de candidatos a ganar la ‘Orejona’ antes del sorteo de este jueves 27 de agosto.

Pos. Equipo y país % de ser el campeón de la Champions League 2026-27 según Betfair 1. PSG (Francia) 11,92% 2. FC Barcelona (España) 11,10% 3. Arsenal (Inglaterra) 11,00% 4. Bayern Múnich (Alemania) 10,21% 5. Real Madrid (España) 8,94% 6. Manchester City (Inglaterra) 7,15% 7. Liverpool (Inglaterra) 5,96% 8. Manchester United (Inglaterra) 3,76% 9. Inter de Milán (Italia) 2,47% 10. Atlético de Madrid (España) 2,47%

Un aviso

Partir entre los grandes favoritos tampoco garantiza llegar hasta el final. El Barça lo sabe bien. En la 2019/20 también partía como segundo favorito. Pero los pronósticos no se cumplieron. Los azulgranas cayeron en cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Un precedente que invita a la prudencia de cara a esta temporada.

La temporada pasada dejó otro aviso. El Barça comenzó la Champions con un 11,01% de opciones de ser campeón, prácticamente el mismo porcentaje que presenta ahora (11,10%). Los azulgranas llegaron hasta cuartos de final, donde se cruzaron con el Atlético de Madrid. Perdieron 0-2 en el Camp Nou. Después ganaron 1-2 en el Metropolitano, pero no fue suficiente para remontar. Otro ejemplo de que en la Champions los pronósticos no siempre se cumplen.

La Champions y las sorpresas

La historia reciente también invita a no dar nada por hecho antes del sorteo. No sólo por los campeones. También por los equipos capaces de llegar hasta la final contra los pronósticos. Inter y Borussia Dortmund partían muy lejos del grupo de principales candidatos al título en las temporadas 2022/23 y 2023/24, respectivamente. Ambos terminaron jugando la final.

La tendencia se mantuvo un año después. El Inter volvió a comenzar lejos de los grandes favoritos y alcanzó por segunda vez en tres temporadas el último partido de la competición. Tres ediciones consecutivas, por tanto, con un finalista al que los pronósticos iniciales situaban fuera del grupo de grandes favoritos.

Metodología

Para elaborar este análisis, Betfair ha tomado como referencia las probabilidades de los equipos de proclamarse campeones de la Champions antes del sorteo de cada temporada. Los datos históricos recogen la posición que ocupaba el FC Barcelona entre los principales candidatos al título y sus opciones de conquistarlo antes del inicio de la competición.

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Las probabilidades se han calculado a partir de las cuotas de Betfair disponibles en cada momento. Estos datos se han cruzado posteriormente con el resultado alcanzado por el FC Barcelona en cada edición para analizar la relación entre sus opciones iniciales y su rendimiento final en la competición.