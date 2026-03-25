El Barça se aferra a la historia

El FC Barcelona ha alcanzado un punto de la temporada que, más allá de lo clasificatorio, invita a mirar la historia. Tras 29 jornadas de LaLiga 2025/26, el conjunto azulgrana suma 73 puntos (24 victorias, un empate y cuatro derrotas), un registro que no solo refleja su dominio actual, sino que activa un precedente casi infalible.

No es una cifra cualquiera. En las seis ocasiones anteriores en las que el Barça llegó a los 73 o más puntos a estas alturas del campeonato —2009/10, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2017/18 y 2022/23— el desenlace fue siempre el mismo: título liguero. Seis de seis. Un pleno que convierte el dato en algo más que una curiosidad estadística; lo eleva a categoría de patrón histórico.

Promedio alentador

Aquellos equipos compartían rasgos comunes: una regularidad sostenida, una producción ofensiva notable y, sobre todo, la capacidad de convertir la ventaja en una inercia imparable. Desde el Barça de Pep Guardiola hasta el de Luis Enrique o el más reciente campeón de 2022/23, todos supieron gestionar esa posición de privilegio sin titubeos.

El contexto actual no desentona. Con un promedio superior a los 2,5 puntos por partido, el equipo azulgrana se mueve en cifras propias de campeones dominantes. En una competición de 38 jornadas, ese ritmo proyecta una cosecha cercana o incluso superior a los 90 puntos, una barrera que históricamente suele equivaler a levantar el trofeo.

Mientras tanto, rivales como el Real Madrid se ven obligados a sostener una persecución casi perfecta para evitar que la brecha se vuelva definitiva. No se trata solo de ganar, sino de no fallar, una exigencia que rara vez se mantiene durante tanto tiempo.

La Liga entra así en su tramo decisivo con una sensación difícil de ignorar. El Barça no solo lidera; lo hace respaldado por una estadística que, hasta ahora, nunca ha fallado. La historia no garantiza títulos, pero en este caso, todo apunta en la misma dirección.