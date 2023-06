El 'aviso' de Vitor Roque a sus rivales

Vitor Roque ha marcado por primera vez en su carrera deportiva en tres encuentros consecutivos en el Brasileirão Gran rendimiento ofensivo desplegado por parte de un Roque que llega en medio de continuas especulaciones

El niño prodigio brasileño Vitor Roque sigue aumentando su renta goleadora y deslumbrando con su fútbol y talento en el Athletico Paranaense mientras espera la resolución sobre su futuro y el FC Barcelona.

Vitor Roque ha marcado por primera vez en su carrera deportiva en tres encuentros consecutivos en el Brasileirão. Datos estadísticos en los que también destaca su participación en, al menos, un gol en cada uno de sus cinco últimos encuentros en el torneo, con 4 goles y 1 asistencia.

Vitor Roque slots it home for Athletico Paranaense. 🇧🇷



Are you watching Barcelona fans? 👀 pic.twitter.com/18DTwjn6Wo