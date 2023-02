Un aviso para navegantes

Draymond Green reconoció que el equipo debe dar más en lo que resta de temporada Los Warriors llegan al All Star con el mismo número de victorias que derrotas

El ala-pívot de los Golden State Warriors, Draymond Green, reconoció tras la derrota de su equipo ante Los Ángeles Clippers que deben mejorar muchos aspectos en los próximos meses: "Es ahora o nunca. O volvemos a un alto nivel, o nos iremos a casa a principios de abril".

El de Michigan, que a principio de curso protagonizó un esperpéntico incidente con su compañero de equipo Jordan Poole, insistió en que los problemas vienen por la defensa: "Nuestra defensa no es buena. Esa ha sido la historia durante todo el año. Tienes que hacer algo para arreglarlo. La defensa tiene que ver con la voluntad, el deseo de defender. La defensa no es divertida".

En esta línea, el estadounidense recalcó que no se trata de una pérdida de ambición: "No creo que sea una resaca de campeonato. Es una voluntad de querer defender. No tienes resaca cuando tienes un 50% de victorias y has jugado 60 partidos".

Así están las apuestas deportivas en la NBA.

Los Warriors caen entre los favoritos

La franquicia de San Francisco, pese a ser vigente campeona y mantener el núcleo duro del roster, no está en el elenco de favoritas. Le han pasado por la izquierda proyectos como los de Celtics, Bucks o Suns, con un golpe de timón con la firma de Kevin Durant.

Los de Curry, Thompson, Green y cía aparecen en una segunda unidad donde también están otras franquicias como las de Nuggets, Grizzlies, Mavs, Clippers o 76ers, entre otros. Su rendimiento en la postemporada marcará sus aspiraciones reales.