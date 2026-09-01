Aubameyang, el nuevo ídolo de Riazor

Pierre-Emerick Aubameyang ha caído de pie en el Deportivo. El delantero gabonés volvió a marcar ante el Valencia y ya suma tres goles en las tres primeras jornadas de LaLiga 2026-27, una respuesta inmediata para un equipo que necesitaba goles, jerarquía y una referencia capaz de sostener su regreso a Primera División.

La victoria del Deportivo por 3-1 en Riazor tuvo un valor especial. Fue un triunfo de peso para confirmar que el equipo coruñés puede competir en la élite y también una noche que reforzó la conexión de Aubameyang con una afición que empieza a verlo como uno de los grandes nombres del proyecto. El partido se abrió pronto para los gallegos y el delantero apareció para ampliar la ventaja con una acción que volvió a mostrar su instinto en los metros finales.

El dato de Opta amplía una relación particular con el Valencia. Aubameyang ha marcado cuatro goles ante el conjunto che en LaLiga, su cifra más alta contra un mismo rival en la competición. Tres de ellos llegaron con el Barcelona en febrero de 2022, cuando firmó su único hat-trick liguero, y el cuarto ha llegado ahora con la camiseta del Deportivo.

Ese antecedente convierte cada cruce contra el Valencia en un escenario favorable para el atacante. A sus 37 años, Aubameyang sigue encontrando la manera de atacar espacios, elegir bien los desmarques y castigar cada concesión defensiva. No necesita demasiados toques para hacerse notar. Le basta con una carrera bien medida o una llegada limpia al área.

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Para el Deportivo, su impacto va más allá del gol. Aubameyang aporta experiencia y una amenaza constante en un inicio de temporada en el que cada punto pesa mucho. Tres partidos, tres goles y una victoria importante en Riazor dibujan un arranque ilusionante. El Valencia volvió a sufrir a un delantero que ya le había castigado antes. El Deportivo, en cambio, empieza a disfrutarlo.