El Aubameyang de siempre

Pierre-Emerick Aubameyang fue el encargado de poner la guinda a una jugada de auténtica elaboración del Deportivo ante el Elche. El delantero gabonés culminó una secuencia de 10 pases para encontrar el camino del gol y protagonizar uno de los grandes momentos del conjunto blanquiazul.

El tanto llegó después de una larga circulación de balón en la que participaron varios jugadores del Deportivo, demostrando la capacidad del equipo para construir desde la posesión y encontrar espacios en el último tercio. Aubameyang apareció en el momento preciso para finalizar la acción y convertir el dominio en gol.

La jugada, además, entró directamente en los registros históricos del conjunto gallego. Se trata de la secuencia más larga que ha terminado en gol del Deportivo en el ABANCA-Riazor en LaLiga desde, al menos, la temporada 2005/06.

Un dato que refleja la elaboración que hubo detrás de la acción y que convierte el tanto de Aubameyang en algo más que una simple definición. El Deportivo movió el balón con paciencia, encadenó hasta diez pases y acabó encontrando la recompensa con la aparición de su delantero.

Noticias relacionadas

El gabonés, una de las grandes referencias ofensivas del equipo, puso el broche a una jugada coral que ya queda registrada como una de las más trabajadas del Deportivo en casa en las últimas dos décadas. Una auténtica obra de elaboración colectiva con Aubameyang como protagonista final.