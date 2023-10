Aston Martin revela por qué Fernando se "asa" al volante

El asturiano y el resto de pilotos corrieron grave peligro para su salud en Qatar a causa de las altísimas temperaturas Prima la ligereza de los vehículos sobre la comodidad e incluso la seguridad de los pilotos para ganar décimas al crono

La Fórmula 1 puede vivir uno de estos días una desgracia muy seria, y que no tendrá nada que ver con errores de pilotaje, mecánicos o accidentes. Hablamos del ABC de lo que debe ser un vehículo de alta competición. Las mejores cuotas para la F1.

Y es que en la última cita qatarí en el trazado de Losail, los pilotos vivieron a bordo de sus monoplazas un auténtico infierno a causa del calor. Y para ganar una centésima, las escuderías descuidan incluso nociones básicas en cuanto al confort y la seguridad de la persona que se introduce en un habitáculo estrecho para jugarse el pescuezo a 300 kilómetros por hora.

Fernando Alonso sufrió en sus carnes el terrible calor en el Golfo Pérsico. Y mucho cuidado a las explicaciones de Mike Krack, jefe de Aston Martin: reconoce que el equipo "evita los sistemas de refrigeración porque no quiere añadir más peso al coche".

Cabe recordar que el bicampeón del mundo español acabó la carrera qatarí con leves quemaduras en el "costado derecho".

El asturiano vivió un auténtico horno en su monoplaza sufriendo serias molestias desde la vuelta 15 aproximadamente, hasta el punto de pedir que le echasen agua en el 'pit stop'.

Tras la carrera, Mike Krack reconoció que las quejas de que el vehículo verde se convierte en un horno bajo condiciones extremas no son nuevas.

En declaraciones a 'As', el honbre fuerte de Aston Martin señaló que en Singapur ya sucedió algo parecido: "el coche estaba muy caliente, y Fernando ya nos lo idnció antes, como en Singapur, otro circuito de condiciones extremas. Lo estamos analizando".

La razón de este sobrecalentamiento es muy fácil: gran parte del cableado pasa en torno al asiento y desde el equipo ven como un lastre añadir más sistemas de refrigeración.

"Hay muchos circuitos alrededor del asiento. Intentas que el piloto esté aislado pero no siempre es posible. Y evitas los sistemas de refrigeración porque no quieres añadir más peso al monoplaza", añadió Krack para reconocer que si Fernando Alonso se queja, no lo hace por gusto.

Así, por ganar una centésima, un día se puede vivir una desgracia sin solución. Mucho cuidado.