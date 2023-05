Aston Martin activa la misión: 45 años de Fernando

La firma quiere que el asturiano continúe y confía en contar con él en 2026, fecha de la llegada de los motores Honda "Creo que no hay ninguna razón para pensar que Fernando no debería estar con nosotros en el 2026", dice Mike Krack

Aston Martin quiere ser campeón del Mundo y confía en Fernando Alonso para conseguirlo. Incluso aunque haya que esperar a 2026, cuando Honda aterrizará en la escudería para el suministro de motores. ¿Alonso pilotando de aquí a tres años, con 45 en su DNI? Aston Martin así lo quiere.

Aunque Alonso termina contrato antes, se ha mostrado dispuesto a renovar con la escudería inglesa, algo que ahora muchos ponen en duda teniendo en cuenta los desencuentros que el español, cuando corría para McLaren, tuvo con Honda.

"El pasado es el pasado. Alonso es un gran talento y le respetamos enormemente como piloto", dijo Toshihiro Mibe, CEO de la marca japonesa, firmando la paz al anunciar su acuerdo con Aston Martin.

"Fernando Alonso es un genio como piloto, y le respetamos enormemente», insistió Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation.

Pese a ello, en Honda no esconden que sus preferencias no pasan por Fernando Alonso. «No podemos decir nada sobre los pilotos. Daremos sugerencias al equipo, porque hay pilotos japoneses con un gran futuro y nos gustaría que fueran candidatos, pero la decisión recae en la escudería», manifestó Watanabe.

Las esperanzas de Aston Martin para alzarse con el título están puestas en Fernando Alonso. Es por ello por lo que a Mike Krack, jefe del equipo británico, le gustaría contar con el bicampeón de cara a la próxima era normativa. "No hay ninguna razón para pensar que Fernando no debería estar con nosotros en el año 2026, y personalmente no veo motivos para creer que no estará aquí ese año, en absoluto», señaló en Motorsport Week.

De cara a dicha temporada, en la que Fernando Alonso tendrá 45 años, Mike Krack comentó que "una de las cosas más importantes es que si miras las regulaciones de las unidades de potencia del 2026, el chasis se va a derivar de ella y ya ha habido grupos de trabajo desde febrero del año pasado. Está claro que necesitas que esté totalmente integrado para pensar en un buen chasis para tus intereses".

Martin Whitmarsh, CEO de Aston Martin Performance Technologies, dijo además que el acuerdo con Honda contaba con el visto bueno de Alonso. "No se opuso al pacto. Fernando está haciendo un gran trabajo en nuestro equipo y estamos encantados de tenerlo como parte de nuestra escudería. Está haciendo una gran contribución tanto dentro como fuera de la pista", dijo.

"Obviamente, hablé con Fernando hace tiempo sobre la dirección en la que pretendíamos ir. La verdad es que ers un tipo muy inteligente", agregó Whitmarsh.

El piloto español, por su parte, no se fecha de caducidad a sus 41 años de edad. Cuestionado por su futuro, el asturiano declaró en una entrevista para 'The New York Times' que "las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos este año y tal vez eso signifique estar tentado a extender el contrato en el futuro. Me siento fresco, me siento rápido, me siento motivado, por eso si son dos, tres, cuatro o la cantidad de años, no lo sé aún".

"Es cierto que en 2026 habrá otro cambio de reglamento con los nuevos motores y esa es otra tentación. También existe la tentación de acabar mi carrera, y de hacerlo con una sonrisa en la cara. No lo sé, sinceramente, porque para estar en la Fórmula 1 renuncias a la familia, a muchos aspectos de la vida y a las amistades, por lo que tiene que valer la pena quedarse. Especialmente al final de mi carrera yo quiero volver a luchar por algo importante", finalizó.