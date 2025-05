Aspas agranda su leyenda en el Celta

El Celta ha realizado una temporada para el recuerdo. El conjunto de Claudio Giráldez vuelve a Europa años después con una temporada para el recuerdo. Tras ganar al Getafe en El Coliseum en la última jornada (1-2), los gallegos disputarán la próxima temporada Europa League.

Como suele suceder en Vigo, Iago Aspas ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada. Pese a este año no contar con los minutos que acumulaba en campañas anteriores, el 'killer' gallego fue clave en lograr el billete a Europa, marcando el gol de la victoria ante el equipo de Bordalás. De esta manera, agranda su leyenda con el Celta volviéndose a convertir en el héroe del conjunto gallego.

En las cinco últimas temporadas de LaLiga, Aspas ha registrado unos números espectaculares. Con las acciones realizadas esta temporada, es el jugador con más participaciones de gol (goles y asistencias) de las últimas 5 temporadas de Primera División (98). Por lo tanto, se sitúa por delante de auténticas estrellas como Karim Benzema y Antoine Griezmann.

El delantero tuvo unas declaraciones muy emotivas para su afición: "Me paso a recordar también que el 11/05/2017 os dije que me dejaría la piel por volver a jugar Europa League y aquí la tenéis. Afición, volvemos a Europa gracias a vosotros, a vuestro aliento cada fin de semana, ya sea en Balaídos o fuera, y es algo de lo que me siento orgulloso, ¡de teneros tan cerca y tan presentes!"