El asesino silencioso de Arteta

Nketiah se ha apuntado 11 goles en sus 11 titularidades con el Arsenal en el Emirates Ha alcanzado las dos cifras (11) con tan solo 16 disparos a puerta durante este tiempo

El delantero del Arsenal, Eddie Nketiah, fue uno de los grandes protagonistas en la victoria (3-1) sobre el West Ham. Pese a comenzar por detrás en el marcador, el equipo de Arteta confirmó que es un firme candidato al título con una remontada gracias a Saka, Martinelli y el propio Nketiah.

El inglés, que es importante en la pizarra del técnico español saliendo desde el banquillo, fue titular ante la ausencia por lesión (a priori, de larga duración) de Gabriel Jesús y dio un golpe sobre la mesa para quedarse en el once titular.

El jugador que estuvo a préstamo en el Leeds United ha anotado 11 tantos en 11 titularidades en el Emirates Stadium, además de hacer esa cantidad de goles en tan solo 16 disparos a puerta. Su olfato goleador es más que evidente.

Los de Mikel Arteta sumaron tres puntos vitales en el camino hacia el título. Con el Newcastle (33) y el Manchester City (32, con dos partidos menos) al acecho en la tabla, los del Norte de Londres se mantienen líderes con 40 puntos y 13 victorias.

11/11 - Eddie Nketiah has scored 11 goals in his last 11 starts for Arsenal in all competitions at the Emirates, notching his 11 goals from just 16 shots on target. Clinical. pic.twitter.com/0V7QEdy1SZ