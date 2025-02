Arne Slot se compara con Guardiola por el momento del Liverpool

El Liverpool sigue vivo en tres de las cuatro competiciones en juego en Inglaterra tras su reciente eliminación a manos del humilde Plymouth Argyle en la FA Cup. Líder indiscutible en la Premier League con siete puntos de ventaja sobre el Arsenal, finalista de la EFL Cup ante el Newcastle (16 de marzo) y clasificado a octavos de final de la Champions sin necesidad de pasar por el play-off.

En este escenario, los Reds afrontan el momento clave de la temporada, donde se deciden los títulos. La primera 'final' será la visita a Villa Park ante el Aston Villa de Unai Emery (20:30 horas), y la segunda el próximo domingo a domicilio ante el City de Guardiola (17:30 horas). Casi nada. Sin embargo, la forma reciente del equipo no es excelente y los de Arne Slot no pasan por su mejor momento.

Eliminación en FA Cup, empate 'in extremis' en el violento derbi ante el Everton (2-2) y victoria por los pelos ante los Wolves (2-1), uno de los equipos que pelea por no descender a Championship. Más allá de la brillantez de Salah, el gran momento de Gravenberch, Mac Allister o el renacer de Luis Diaz, no estamos viendo al Liverpool arrollador de la primera fase de la temporada.

SLOT CALMA LOS ÁNIMOS

Sobre este pequeño valle en su rendimiento, Arne Slot no ha querido ser alarmista y se ha comparado con otros campeones como el City de Guardiola, que solía pasar malas rachas también en sus mejores temporadas. Es imposible ganar siempre, ni siquiera en ligas de matrícula de honor que se van casi a los 100 puntos.

El Liverpool es el equipo más goleador de toda la Premier / Liverpool FC

"Ni en la historia del Liverpool, ni en los cuatro años en que el City ganó la liga, ni esta vez con nosotros, ni con el Arsenal, ni con el City, ni con el Chelsea. Todos jugamos muy bien una cierta cantidad de partidos y, como tenemos que jugar tantos partidos, no se puede esperar que siempre ganemos con facilidad a nuestros oponentes".