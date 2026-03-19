Arbeloa y un inicio histórico

El fútbol europeo vive una nueva narrativa en clave blanca. Álvaro Arbeloa ha logrado inscribir su nombre en la historia reciente del Real Madrid al convertirse en el primer entrenador del club en ganar cada uno de sus primeros cuatro partidos en las fases eliminatorias de la Champions League, un registro que subraya tanto su impacto inmediato como la tradición competitiva del conjunto madrileño en el torneo continental.

La racha del técnico coincide con una eliminatoria especialmente simbólica ante el Manchester City, resuelta con autoridad tras un contundente 5-1 global. El doblete de Vinícius en la vuelta y el triplete previo de Fede Valverde no solo certificaron el pase a cuartos, sino que reflejaron la eficacia de una propuesta táctica que sorprendió a propios y extraños en el panorama europeo. Analistas y crónicas coincidieron en señalar la “pizarra” de Arbeloa como factor diferencial en el triunfo, con decisiones audaces como la renuncia a un delantero centro clásico o la apuesta por esquemas de presión y verticalidad que desactivaron la maquinaria inglesa.

Relevo en el banquillo

Este arranque victorioso refuerza la percepción de un relevo generacional en el banquillo del club, en línea con el protagonismo creciente de futbolistas formados en la cantera y la confianza en nuevas figuras del vestuario. El propio técnico ha reivindicado ese espíritu, evocando episodios históricos como la Quinta del Buitre al dar minutos a jóvenes talentos en momentos clave de la temporada.

Más allá de la estadística, el dato adquiere dimensión simbólica al insertarse en el relato del Real Madrid como entidad acostumbrada a dominar el formato de eliminatorias en Europa. En ese contexto, el inicio de Arbeloa no solo supone un récord individual, sino la confirmación de que el club sigue reinventando su liderazgo competitivo en la Champions.

A la espera de los próximos cruces, el equipo blanco encara el tramo decisivo del torneo con la sensación de haber encontrado un nuevo referente táctico en el banquillo. La historia reciente sugiere que, cuando el Real Madrid alcanza velocidad de crucero en primavera, las estadísticas dejan de ser anécdotas para convertirse en presagios.