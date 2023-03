Antetokounmpo es insaciable

El griego reconoció que su motivación sigue estando intacta y quiere mucho más Lideró a su equipo ante Raptors con un triple-doble: 22 puntos 13 rebotes y 10 asistencias

El ala-pívot de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, apuntó que su hambre competitiva sigue estando intacta en declaraciones que recoge The Athletic: "Tengo los trofeos en alguna parte, pero intento no mirarlos porque quiero ganar más".

El griego, que ya tiene un anillo en su poder y esta temporada busca el segundo y el cuarto de la franquicia, se mostró agradecido por todo lo vivido hasta ahora: "Estoy obsesionado. Tengo miedo a perder lo que Dios me ha dado y la vida que he dado a mis hijos, hermanos y mi madre".

En esta línea, la estrella europea reconoció que la motivación es lo que le mantiene entre los mejores: "No soy tan talentoso como Curry o Durant. Por lo que trabajo tan duro como puedo porque no quiero perder esto, no voy a parar hasta que me retire".

Los Bucks, lanzados al anillo

El equipo de Budenholzer está siendo uno de los más poderosos y regulares de la temporada: es líder del Este con un balance de 51 victorias y 20 derrotas y la sensación de que apenas tiene fisuras.

Ante Raptors completaron un gran partido colectivo, aunque como siempre destacó Giannis por encima de todos: 22 puntos 13 rebotes y 10 asistencias con un excelente 100% (9/9) en tiros de campo.