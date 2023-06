La amenaza de Murray

El británico ha asegurado que Wimbledon no será su última aparición en el tenis profesional "Sé que no voy a estar aquí para siempre, pero tengo una idea de cuándo me gustaría terminar, y no es en Wimbledon este año", recalcó

El actual número 39 del ranking ATP, Andy Murray, ha sido claro en su discurso: la retirada no es algo que esté presente en su mente y Wimbledon 2023 no será su última aparición en los grandes circuitos.

El británico, que dejó una exhibición tenística de ensueño en el Australia Open, donde alcanzó los octavos de final, es claro: "Quiero seguir jugando un poco más. Sé que no voy a estar aquí para siempre, pero tengo una idea de cuándo me gustaría terminar, y no es en Wimbledon este año".

"Quiero retirarme en la pista, en mis propios términos. Todavía creo que me estoy haciendo justicia. Aún puedo jugar al más alto nivel, siento que puedo seguir así al menos dos años más", sentenció.

La soledad del tenis

"Los deportes individuales son muy complicados. Te expones prácticamente cada semana. A veces, el circuito se convierte en un lugar muy solitario: cuando estás en la habitación de un hotel, vienes de vivir derrotas muy duras y estás lejos de tu familia y tus amigos, es muy posible vivir momentos muy complicados", recalcó.

"No me sorprende que muchos deportistas sufran con la salud mental. Además, existe todo el tema de las redes sociales, que hace 15 o 20 años no era ningún problema, eso no es fácil", sentenció.