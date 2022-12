El ambicioso reto de Mbappé y Giroud

El dúo ofensivo de Francia suma un total de nueve tantos en lo que llevamos de Mundial Tan solo la dupla Fontaine y Kopa, con un total de 16, han anotado más en toda la historia

Los delanteros de Francia, Olivier Giroud y Kylian Mbappé, se han convertido en la principal arma ofensiva del combinado bleu. Como vigente campeona tras alzarse con el título en 2018, el equipo busca una nueva final ante Marruecos.

Los galos, que son los máximos aspirantes y principales favoritos en todas las quinielas, son el segundo dúo más prolífico en toda la historia de la competición con nueve tantos, lejos del primer puesto: Fontaine (13) y Kopa (3) se apuntaron un total de 16.

El combinado de Didier Deschamps cuenta con una parcela ofensiva repleta de talento en la que también destacan los nombres de Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, que completan el once tipo del seleccionador en este Mundial de Qatar 2022.

Así están las apuestas Francia en los pronósticos Mundial de Qatar.

Francia ya ha presentado la candidatura oficial al título. Tras deshacerse de Inglaterra en los cuartos de final con una gran actuación colectiva, el vigente campeón se medirá a Marruecos con todos los precedentes en su favor: jamás ha perdido contra el equipo africano.

