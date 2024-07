Alfombra roja para 'Nadalcaraz'

El sueño de sumar una medalla olímpica -o más- para el tenis español está un poco más cerca después de una mala noticia como es la ausencia de uno de los principales favoritos, el italiano Jannik Sinner.

El sorteo de los cuadros de tenis no contará con el número del mundo. Una amigdalitis le deja fuera de los Juegos.

“Tras una buena semana de entrenamiento sobre tierra, empecé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”, informó el italiano de 22 años, campeón este año en el Open de Australia.

“Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante”, apuntó.

Carlos Alcaraz pasa a ser el cabeza de serie número dos, por lo que sólo se vería las caras con Novak Djokovic en una hipotética final.

El serbio tiene el oro olímpico como gran objetivo para completar su palmarés, ya que es el único gran título que le falta comparándose con Rafa Nadal, quien tiene el oro en individual y dobles, y Roger Federer, quien lo logró por parejas.

Además, Holger Rune también anunció su baja para la cita parisina.

El danés de 21 años y 16º del mundo no pudo competir en el reciente torneo de Umag por una lesión en la muñeca derecha, y tras someterse a unas pruebas para clarificar el alcance de su molestias, ha decidido no competir desde el 27 de julio en las pistas de Roland Garros.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal parecen tener un poco más fácil su camino hacia las preseas olímpicas.