Álex Márquez apuesta por Gresini hasta MotoGP 2026

Álex Márquez renueva. El catalán seguirá en Gresini Racing para lucir su Ducati Desmosedici GP hasta la temporada 2026 del Campeonato de Moto GP, anunció oficialmente el equipo de Nadia Padovani tras la cita de Assen.

La renovación del piloto de Cervera por otras dos campañás prolongará su relación con la 'squadra' italiana hasta un total de cuatro años y sigue aclarando la parrilla del próximo curso, con más de la mitad de las plazas cubiertas.

Campeón de España de Moto3 en 2012, Álex disputó tres carreras del Mundial de la categoría 'pequeña' como invitado del el Estrella Galicia 0,0 y realizó la segunda parte de la temporada en el Ambrogio Racing, saltando en 2013 a tiempo completo con la estructura cervecera con la que ya había ganado el nacional, proclamándose campeón del mundo de Moto3 en 2014.

El 'hermanísimo' llegó a Moto2 de la mano del EG 0,0 Marc VDS y en su segunda temporada ya subió al podio. Un año más tarde llegaron sus primeras victorias en la categoría y al final conquistó el mundial de Moto2 en 2019, siendo el primer piloto campeón de las dos categorías que sustituyeron a las míticas 125 y 250.

Su paso a MotoGP llegó por sorpresa, ya que el Repsol Honda decidió ficharle para 2020 cuando Jorge Lorenzo anunció su retirada a última hora. Todo un rookie que alcanzó dos cajones en su primer curso.

Al año siguiente pasó al LCR Honda, donde permaneció dos cursos antes de aceptar la oferta del Gresini Racing para el pasado 2023, en el que logró dos triunfos al sprint, una pole y dos podios para acabar noveno el campeonato. En este 2024 marcha décimo en la general.

"Seguir en Gresini era mi principal objetivo. Desde que me uní a este equipo, mi objetivo ha sido acercarme de forma consistente a los mejores, y es algo que todavía no he conseguido", señaló el catalán.

"El inicio de temporada no ha sido el que esperábamos, pero el equipo es fuerte y sé dónde podemos llegar. Así que solamente quiero dar las gracias a Nadia por la confianza, y estoy seguro de que se lo devolveré pronto con algo de pizza con piña celebradora", concluye el piloto de 28 años.