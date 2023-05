Alcaraz está preparado

El tenista murciano ha hablado sobre sus posibilidades de ganar Roland Garros Tras la noticia del adiós de Nadal, es uno de los principales favoritos del torneo

Carlos Alcaraz afronta un nuevo reto en su temporada. Rafa Nadal, el rey de Roland Garros, confirmó que no estará en el Grand Slam de París. Ahora todas las miradas están puestas sobre él. Y no siente para nada la presión. Así lo ven en la casa de apuestas.

El tenista murciano, que recibió un revés importante tras su eliminación del Masters 1000 de Roma a manos de Fabian Marozsan, confía en revertir su situación en el tramo clave de la temporada. Llega al segundo Grand Slam del año como cabeza de serie número uno.

Alcaraz sigue con la confianza por las nubes. "Me pongo en la lista de candidatos que pueden ganar Roland Garros. No tengo miedo de decirlo, al igual que hay otros grandes jugadores. Djokovic es un candidato, también Sinner, Rune, Felix... Ahora mismo hay un montón de candidatos, pero obviamente me pongo en ella", reconoció.

Rafa Nadal confirmó que se perderá el torneo de Roland Garros y que su intención es que 2024 sea su último año como profesional. Su situación sigue siendo una incógnita y no sabe si le respetarán las lesiones, pero lo que es seguro es que no podrá volver a reinar en la tierra batida de París.

Carlos Alcaraz es uno de los candidatos a recoger el legado del balear. El primer objetivo, ganar Roland Garros en honor de Rafa. "Me encuentro bien físicamente. Terminé Roma bien, un poco cansado de la exigencia, pero ahora mismo estamos con ganas de entrenar y prepararnos para Roland Garros", apuntó Alcaraz.