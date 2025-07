⁠⁠El adiós silencioso de una esperanza madridista

En un club donde la exigencia es máxima y las oportunidades escasas, resulta verdaderamente difícil triunfar si no se tiene una pizca de suerte para asentarse en el fútbol de primer nivel. Eso es lo que le ha sucedido a Álvaro Rodríguez, hasta ahora jugador del Real Madrid, club que ha hecho oficial el traspaso del joven delantero al Elche. La operación se produce después de que la pasada temporada el uruguayo jugase cedido en el Getafe, donde acumuló 26 partidos, con tres goles y una asistencia a sus espaldas.

La salida se produce sin acaparar grandes titulares y con la sensación de que el jugador no ha podido dar lo mejor de sí con la camiseta merengue. Con esta decisión, el Real Madrid cierra un capítulo que comenzó a mediados de la temporada 2022-23, cuando Álvaro Rodríguez debutó con el primer equipo en una eliminatoria de Copa del Rey y un gol importante poco después en Liga en un derbi ante el Atlético. El paso del tiempo, la competencia interna y la dificultad para consolidarse en una plantilla plagada de talento han terminado por empujarle fuera del entorno madridista.

Ahora, el joven uruguayo comenzará una nueva etapa en Elche mientras que, en el Real Madrid, otro jugador joven como Gonzalo buscará tener más oportunidades que el ya ex jugador blanco.

El debut de la mano de Carlo Ancelotti

Después de pasar por las categorías inferiores de la entidad madridista, Carlo Ancelotti le dio su gran oportunidad con el primer equipo en la temporada 2022-23. Su debut oficial se produjo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey frente al Cacereño que los madridistas se llevaron por la mínima con un solitario gol de Rodrygo Goes en el minuto 69.

Pese a que ya se había puesto a las órdenes del italiano por primera vez, su primera participación liguera llegó el 18 de febrero de 2023, en un partido ante Osasuna en El Sadar. Entró desde el banquillo y en apenas unos minutos asistió a Marco Asensio para que anotase uno de los dos goles que le sirvieron al equipo para llevarse el encuentro por 0-2 en su visita a Pamplona. Sus buenos minutos sobre el verde y su desempeño y esfuerzo encandilaron desde el primer momento a los aficionados, que veían en él a una gran estrella en el futuro.

Tanto fue así que apenas una semana después, en el derbi frente al Atlético de Madrid, Álvaro Rodríguez volvió a tener minutos. Ingresó en el minuto 77 cuando el equipo perdía 0-1 y poco tiempo después anotaría de cabeza el 1-1 definitivo para poner el empate en le electrónico, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en un derbi en todo el siglo XXI.

Falta de continuidad y la salida en busca de minutos

Sin embargo, tras ese impacto inicial, fue perdiendo protagonismo y poco a poco dejó de tener presencia sobre el campo y, más tarde, también en las convocatorias del técnico italiano. A pesar del interés mediático y el entusiasmo de la afición, el cuerpo técnico no vio oportuno seguir contando con el uruguayo, que siguió su progresión en el Castilla. Sin hueco en el primer equipo y con la sensación de que necesitaba curtirse en la élite, la dirección deportiva madridista tomó la decisión de cederlo al Getafe la pasada temporada. Durante la campaña 2024-25, bajo las órdenes de José Bordalás, el delantero uruguayo disputó un total de 26 encuentros oficiales, 22 en LaLiga y cuatro en Copa del Rey, marcando tres goles y sumando una asistencia.

Aunque su rendimiento fue algo irregular, participó en varios partidos como titular y aunque fue más bien un jugador de rotación, siempre que tuvo minutos mostró una clara vocación ofensiva además de compromiso defensivo, una cualidad muy valorada por Bordalás. No obstante, no logró convertirse en una pieza indiscutible del once azulón y su impacto en el juego fue limitado. Ahora, buscará recuperar su mejor versión de la mano de un Elche que vuelve a la Primera División con el cartel de recién ascendido pero que quiere dar una buena imagen en su regreso a la élite.