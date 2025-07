'Adiós' a un campeón de Super Bowl

Ndamukong Suh, uno de los defensivos más dominantes de la NFL, campeón en el Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, anunció este sábado su retiro del fútbol americano a los 38 años.

"El 12 de julio de 2024 fue el día más difícil de mi vida. Fue el día en que me despedí de mi padre. Antes de morir, me dio un último consejo: 'Es hora de dejar atrás el fútbol. Has hecho todo lo que te propusiste'. Así que hoy, un año después, estoy honrando ese deseo", señaló el extackle defensivo a través de un comunicado.

Suh completó una carrera de 13 años en la NFL en la que jugó un Super Bowl con tres equipos distintos.

Perdió el de la edición LIII con Los Angeles Rams de la temporada 2018 ante los Patriots, y el LVII jugando para los Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs de la campaña 2022. Venció en el LV, junto a Tom Brady, con los Tampa Bay Buccaneers, sobre los Chiefs en 2020.

Ndamukong se unió a Rod Woodson (Steelers, Ravens, Raiders), Bill Romanowski (49ers, Broncos, Raiders), Preston Pearson (Colts, Steelers, Cowboys), Harry Swayne (Chargers, Broncos, Ravens) y Joe Jurevicius (Giants, Buccaneers, Seahawks) como los jugadores que disputaron un Super Bowl con tres franquicias diferentes.

"Lo dejé todo en el campo y ahora me alejo con paz y gratitud. Me he estado preparando para este momento durante años. El fútbol era mi pasión, pero nunca fue mi objetivo final. Mi próxima temporada se centrará en el impacto y el legado. En ayudar a otros a generar riqueza, liderar con intención y crear libertad duradera", explicó sobre lo que hará lejos de los campos de juego.

Ndamukong Suh, quien llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2010 para jugar con los Detroit Lions, se distinguió por su dureza al tacklear; fue multado en múltiples ocasiones por su rudeza y suspendido un par de veces por golpes bajos.