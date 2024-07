Reinaldo convirtió 16 de sus 17 tiros penales en la Brasileirão Série A. Entre los ocho jugadores que lanzaron al menos 15 penales en las últimas 10 temporadas del campeonato, el lateral izquierdo tiene el mayor éxito (94%).

Reinaldo Manoel da Silva (Porto Calvo, Alagoas, Brasil, 28 de septiembre de 1989), conocido como Reinaldo, es un futbolista brasileño. Juega de lateral izquierdo y su equipo actual es el Grêmio de la Serie A de Brasil.

Reinaldo se formó en clubes del ascenso del estado de São Paulo. El 16 de mayo de 2012 fue enviado a préstamo al Sport Recife de la Serie A desde el Penapolense por toda la temporada. Debutó en la primera división brasileña el 27 de mayo en el empate sin goles contra el Santos.

El 29 de mayo de 2013 llegó al São Paulo en condición de préstamo.4 El 30 de noviembre tras ser un jugador regular en el equipo titular, fue fichado por el club. El 8 de febrero de 2016, Reinaldo fue enviado a préstamo al Ponte Preta. Renovó su contrato con el São Paulo el 28 de diciembre y fue enviado a préstamo al Chapecoense para la temporada 2017.

Reinaldo dijo que, si el aficionado ve que no está haciendo un buen partido, es natural exigirle: "Entiendo a la afición. Cuando la victoria no llega y el jugador no está bien técnicamente, habrá exigencias. Siempre me han pedido que juegue a un alto nivel y si no, las críticas de la afición son normal, voy a jugar, no me voy a esconder aunque me equivoque, voy a pedir el balón para darlo todo.