Con menos de 100 minutos basta

Georges Mikautadze es uno de los seis jugadores europeos que no necesitan más de 100 minutos por gol para su país desde julio de 2023 (al menos 450 minutos). Nacido hace 22 años en Lyon (Francia), es internacional por Georgia, con la que suma cuatro tantos en 16 encuentros. Tiene contrato con el Ajax hasta 2028.

'Mika' nació en Francia, pero Willy Sagnol, 58 veces internacional con 'les bleus', le fichó para Georgia en 2021. "El míster me llamó y no me lo pensé mucho. Me dijo que me llevaba tiempo observando y que le gustaba mi forma de jugar. En especial mi movilidad, mi polivalencia y mi capacidad anotadora", asegura.

Mikautadze, canterano del Olympique Lyon, se ha convertido en una máquina de marcar goles... pero no siempre fue así. En 2020 se marchó cedido al R.F.C. Seraing, de la Segunda división belga, junto a otros cinco jugadores del Metz. Ahí explotó. Firmó un 'póker' en su debut y cerró la temporada como 'pichichi' -marcó 19 tantos en 21 partidos- para ascender a 'De Métallo's' a Primera.

Nacido y formado en Lyon, el Metz se lo llevó muy joven después de un gran año en el Saint-Priest, y más tarde lo cedieron al Seraing belga para que disfrutara de minutos y se curtiera.

En su primer año en Bélgica marcó 22 goles y dio 2 asistencias en 24 partidos, consiguiendo el ascenso con el propio Seraing. La siguiente temporada también la disputó cedido con el mismo club, y en primera belga anotó 14 goles y proporcionó 2 asistencias. Ahí el Metz no le volvería a dejar escapar.