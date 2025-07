⁠⁠El ‘10’ sigue siendo sagrado en Nápoles

El ‘10’ es algo más que un número. En fútbol, es magia. Que se lo pregunten al FC Barcelona que ha dotado al cambio de dorsal de Lamine Yamal, ahora dueño del que fuera emblema de Leo Messi, un boato casi místico. Lógico. A lo largo de la historia de este deporte, casi siempre los mejores han sido los dueños de esta forma de identificación que, en Nápoles, es también objeto religioso. Porque allí, Maradona es un Dios. Venerado hasta tal punto, que ese ‘10’ que el Pelusa portaba a la espalda se blindó con el cambio de siglo. Nadie lleva la ‘azzurra’ con ese número. Ni lo llevará la próxima temporada.

El asunto, aunque parezca anecdótico, es noticia en Italia. Kevin De Bruyne, el fichaje estrella del equipo que entrena Antonio Conte se sorprendió cuando, en su primer día de entrenamiento, vio que le daban ropa de entreno con el '10’ impreso. En un vídeo que pronto viralizó, se mostraba su reacción sorprendida al haber sido designado como encargado de romper la protección sobre el número que portaba Maradona. ¿En verdad había decidido el Nápoles para sus jugadores actuales? La respuesta fue un rotundo no.

Poco después, el conjunto Partenopei anunció que De Bruyne llevaría el ‘11’ y que, como era costumbre, el ‘10’ quedaría desierto para afrontar esta nueva temporada en la que parten como uno de los favoritos a ganar el Scudetto de la Serie A que ya consiguió el curso pasado. En las apuestas de Betfair ningún otro equipo está por delante. Que la ‘Squadra’ que juega precisamente en el estadio Diego Armando Maradona revalide el titulo (sería su quinto entorchado) tiene una probabilidad implícita del 33%.

Los vaivenes del ‘10’

La historia especial entre el Nápoles y el ‘10’ comenzó (obvio) con la llegada de Diego al equipo en 1984. Allí permaneció hasta 1991 y lo hizo para encumbrar al equipo en niveles de éxito nunca conocidos. Bajo su batuta de magia escondida en la zurda, el Nápoles ganó dos títulos de liga italiana, algo que parecía impensable antes de su presencia. Además, Diego dejó una huella en el club y la ciudad que cambiaría ambas para siempre. Ocurre que, pese a esa huella, durante casi una década el ‘10’ siguió siendo utilizado por futbolistas del Nápoles. Tendencia que cambió en 2000.

La directiva decidió entonces que ese número ya nadie más lo llevaría por respeto a Diego. Algo que no pudo cumplir cuando, al final de aquella temporada 2000-2001 fue descendido por las deudas hasta la serie C. En esa categoría, el equivalente a la Primera RFEF actual, la normativa no permitía tener asignados los dorsales de forma fija como sí sucede en Serie A y Serie B. El resultado fue que sí o sí algún jugador tenía que llevar en cada partido el ‘10’ de Diego.

La tendencia se mantuvo durante cinco temporadas, las que tardó el equipo en ascender a Serie B. En aquel último curso 2005-2006 por última vez un jugador del Nápoles llevó el número 10 a la espalda. Fue, curiosamente, otro argentino. Roberto Sosa, un delantero que firmó una temporada antes hbá competido en el Udinese que se clasificó para la UEFA y que bajó a los infiernos dos peldaños por debajo para rescatar al equipo ‘azzurro’. En su presentación, cuentan las crónicas, le prometió al presidente que, si el equipo ascendía, él sería el último portador del ‘10’. Así fue. En el último partido de aquel curso, Sosa, que aún tendría tiempo para subir al Napoli a Serie A, lució el número de Diego para ser el último futbolista que jamás lo ha hecho.