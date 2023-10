Tonali desvela toda la verdad

El futbolista del Newcastle aseguró haber apostado "contra el Milan" y "en el Milan", cuando jugaba en el cuadro italiano Se podría enfrentar a una grave sanción de inhabilitación

El escenario en Italia con las apuestas deportivas toma cada vez peor aspecto. Sandro Tonali reconoció ante la Fiscalia que apostó también en contra del Milan, cuando jugaba en el cuadro italiano.

Tras la sanción impuesta a Nicolò Fagiolo por apostar en partidos de futbol, de 7 meses de inhabilitación, ahora le llega el turno a Tonali, que podría enfrentarse a un castigo más grave si se confirma que apostó en su propio equipo.

El pasado lunes había pedido a través de su abogado, Marco Feno, ser escuchado lo antes posible, aunque los investigadores aún no habían terminado la revisión de sus dispositivos electrónicos incautados.

Apostar en contra de su propio equipopodría constituir un delito de mala conducta deportiva. Aunque. en este caso, el artículo 30 no afectaría al jugador porque habría apostado contra su equipo sin él en el terreno de juego. Es decir, que sus apuestas no habrían afectado a su rendimiento sobre el campo, por lo que no existiría infracción deportiva.

Por el momento, la infracción imputada a Tonali, muy cooperativo con la justicia, se sitúa dentro del ámbito del artículo 24 del Código de Justicia Deportiva, que castiga a los jugadores que apuestan en fútbol (tres años), pero está claro que haber apostado en Milán constituye una agravante.