Todo está por hacer

Marruecos se enfrentará por primera vez en partido oficial a Francia en unas semifinales de Mundial Hasta el momento, el bagaje es claramente para los galos: tres victorias y dos empates

Marruecos va como un tiro. Tras apear a España y Portugal en octavos y cuartos de final, respectivamente, el combinado africano busca conseguir la proeza: eliminar a Francia y alcanzar la final del Mundial de Qatar 2022.

Los marroquíes, que también se deshicieron de Bélgica en la fase de grupos y son la gran revelación del campeonato, se enfrentarán por primera vez en su historia al combinado galo en encuentro oficial: hasta el momento solo ha disputado partidos amistosos.

Los de Walid Regragui ya se han convertido en el primer país africano que alcanza unas semifinales del Mundial de Qatar 2022. Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010) no rebasaron los cuartos de final y se repartían el tope histórico.

Marruecos ha despertado la ilusión y la esperanza de todo un país. Deshaciéndose de aspirantes como Bélgica, España o Portugal, el equipo liderado por En-Nesyri, Ziyech, Amrabat, Achraf o Bono ya sueña con la final ante Argentina o Croacia.

6 - France will face Morocco for the sixth time (W3 D2), their record against an African team. Les Bleus have never faced this opponent in a competitive match. Historic. pic.twitter.com/0iZuztezo1