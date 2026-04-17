El tiempo da la razón a los que apostaban por Zubimendi

Martín Zubimendi ha dejado de ser una promesa excelente para convertirse en una certeza de máximo nivel. Su temporada en el Arsenal ha terminado de colocarle en esa élite que muchas veces se intuía en la Real Sociedad, pero que ahora se ve con una nitidez incontestable. En Londres ha encontrado el contexto perfecto para crecer, para soltarse y para mandar. Ya no es solo el mediocentro que ordena, equilibra y corrige. Ahora también es un futbolista con más peso en campo rival, más llegada y una personalidad que le permite gobernar partidos grandes con una naturalidad impropia de un recién llegado. Su fichaje se hizo oficial en julio de 2025 y, desde entonces, su impacto ha sido inmediato en un Arsenal que sigue muy vivo en Europa y en la pelea doméstica.

Durante mucho tiempo, Zubimendi fue ese centrocampista al que miraban los grandes sin terminar de llevárselo. El Real Madrid le tuvo en el radar y el Barça también siguió de cerca su pista en distintos mercados, atraído por ese rigor táctico, esa limpieza en la salida y esa capacidad para interpretar cada jugada antes que nadie. Pero el paso que cambió su carrera fue otro. Al elegir el Arsenal, y al hacerlo además por convicción propia, encontró un ecosistema ideal para explotar definitivamente. El propio jugador reconoció tras su llegada que había puesto la mira en el club londinense, y esa apuesta hoy parece una decisión ganadora. En la Premier ha firmado números poco habituales en su perfil y ha ampliado su repertorio sin perder un gramo de orden. Ha pasado de ser un especialista brillante a un centrocampista total.

Noticias relacionadas

Alejandro Grimaldo disputando el balón contra Martin Zubimendi / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Esa evolución también tiene un eco evidente en la selección. Zubimendi ya no aparece como un recurso de apoyo, sino como una pieza central del presente y del futuro de España. Con 25 internacionalidades y presencia constante en las convocatorias de Luis de la Fuente, todo apunta a que será una de las bases del mediocentro español en el Mundial de 2026, siempre que no se crucen lesiones o sobresaltos en la clasificación. En esa sala de mandos, junto a futbolistas como Rodri, Pedri o Dani Olmo, su figura encaja de manera natural. Porque España necesita talento, pero también necesita pausa, lectura y jerarquía. Y Zubimendi, a fuerza de juego, ya ha demostrado que está preparado para asumir ese papel protagonista.