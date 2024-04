El tercer indio en Montecarlo

Contra Matteo Arnaldi, Sumit Nagal se convertirá en el tercer jugador indio de la Era Abierta en aparecer en el cuadro principal individual masculino del Masters de Montecarlo después de Vijay Amritraj (1977) y Ramesh Krishnan (1982).

Nagal se ha convertido en el décimo jugador indio capaz de alcanzar el Top 100. El asiático no cedió mangas camino del título Challenger en Chennai, ganándose un salto de 23 posiciones esta semana.

El pasado mes de enero, el tenista indio, de 26 años y entonces 137º del mundo, fue el tercer indio en ganar un partido en el cuadro final del Grand Slam australiano, eliminando a un cabeza de serie (el segundo de su nacionalidad en conseguirlo). Nagal se impuso a Aleksandr Búblik (31º clasificado) por 6-4, 6-2 y 7-6 (5), en la que supone la segunda mejor victoria de su carrera.

Cuatro meses antes, el número uno en su país confesó tener problemas económicos. Lejos del Top-100 en esos momentos, Sumit quería dedicarse al tenis de manera profesional. Para ello, tuvo que pedir ayuda a través del The Time of India, donde aseguró tener solo 900 euros en su cuenta bancaria: "Esa es la misma cantidad que a principios de temporada. Un entrenador cuesta unos 80 lakh al año (90.000 dólares), y eso que no viajo con fisioterapeuta", confesaba el tenista.

Con residencia en Alemania y fuera del Top-500, Nagal desvelaba lo que hay fuera de la élite y la ambición de un tenista que quería luchar por sus sueños, pero sin medios. Tuvo que abandonar su centro de entrenamiento (Nansel Tennis Academy), dirigida por su entrenador Sascha Nansel, para regresar a su país natal con la intención de reducir costes.