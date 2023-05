Un Ter Stegen de récord o el vértigo como alternativa

Ter Stegen deberá esperar una jornada más para poder igualar el récord de porterías a cero en LaLiga. El azulgrana suma 25 en el campeonato y le falta una. Sus números son históricos en una portería que ha defendido como nunca, pero tras él, el FC Barcelona mantiene un perfil bajísimo en el banquillo como recambio.

Marc ter Stegen volvió a ser titular contra el Real Valladolid en su objetivo de certificar el Trofeo Zamora y conseguir el récord de porterías a cero en LaLiga, pero el tempranero gol en propia meta de Andreas Christensen impidió que el alemán pudiera ampliar sus buenos registros bajo palos en la temporada. Minutos después llegó el gol de penalti de Cyle Larin para poner el 2-0 para la alegría de los locales y la decepción de Ter Stegen en un arranque lejos de la solvencia defensiva de toda la temporada en el campeonato liguero.

Con esos dos goles, Ter Stegen lleva encajados 17 goles, pero los dos goles recibidos por el alemán en Valladolid no computan para el Trofeo Zamora. Según los requisitos del premio "solo se computan aquellos encuentros en los que el guardameta permanezca en juego durante 60 minutos, como mínimo" y Ter Stegen fue sustituido antes por Iñaki Peña. Detalles estadísticos al margen, su camino hacia el Zamora es muy claro. Casi histórico. Y todo pese a que el Barcelona, flamante campeón, sigue de resaca por el título. Perdió contra la Real Sociedad y ha caído en Valladolid, al que la victoria supone un gran paso adelante hacia la permanencia.

Primeros minutos de Iñaki Peña

Sucede que en medio de esta temporada espectacular, la mejor del germano desde que llegó al Barça (al menos en números y en Liga), la portería azulgrana se ha convertido en objeto de debate por las alternativas que tiene el club en el banquillo. Iñaki Peña, suplente perenne de los culés, se ve como alternativa poco fiable en caso de que algún problema ronde al guardameta titular. Lejos quedan los años en los que la pugna en la meta era feroz, con una ‘guerra’ abierta entre el mismo Ter Stegen o Claudio Bravo. En la pugna entre Víctor Valdés o Pinto también se veía más nivel.

Iñaki Peña (Alicante, 24 años) disputó precisamente en Pucela sus primeros minutos en LaLiga con la camiseta culé tras casi cuatro temporadas y media (el curso pasado se marchó cedido al Galatasaray) con el primer equipo. Desde que ganó el título, parece que los discípulos de Xavi se han dejado llevar y se les ha olvidado la forma de defender con la que encajaron 10 goles en 31 jornadas. Tal fue la pasividad defensiva que el técnico tuvo que recurrir al canterano para tratar de salvar los dos récords que aún tienen en juego: el del mejor Zamora de la historia y el del Zamora con más metas a cero en LaLiga.

Iñaki Peña tuvo un debut en Liga agridulce no solo por la derrota sino porque su oportunidad llegó ‘de rebote’. Si el Barça no hubiese concedido dos goles antes del descanso, el canterano, que renovó hasta 2026 recientemente, quizá no habría saltado al césped. Por suerte para él, Xavi podría considerar que no es necesario arriesgar con el récord del alemán, dejándolo en el banquillo y dando las llaves de la portería al ‘13’.

Los récords de Liaño y Oblak

Paco Liaño y Jan Oblak seguirán muy de cerca los dos partidos que le quedan al Barça, deseando que el meta alemán esté entre los palos para que no bata sus récords. Iñaki Peña no lo ve de la misma forma y está dispuesto a intentar convencer a Xavi en los entrenamientos. El canterano tiene contrato hasta 2026 y espera que en las tres temporadas que le quedan tenga más oportunidades, si no podría dejar de ser el salvador de Ter Stegen para buscar un equipo donde sea titular indiscutible.

Así pues, a nivel del Zamora, Ter Stegen mantiene los 15 goles recibidos en 35 partidos y conserva el promedio de 0,42 goles encajados por partido en la competición, superando las marcas históricas que tuvieron Paco Liaño (0,47) y Jan Oblak (0,47) en las temporadas 1993-94 y 2015-16, respectivamente, cuando recibieron 18 goles en 38 partidos. Sin embargo, Ter Stegen sí que deberá esperar una jornada más para poder igualar el récord de porterías a cero en LaLiga. El azulgrana suma 25 en el campeonato y le falta una para alcanzar las 26 que consiguió Paco Liaño en el curso 1993-94 defendiendo la portería del Deportivo de la Coruña.