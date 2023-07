La tentadora oferta saudí a David de Gea

El equipo saudí ofrece al portero madrileño el mismo salario que percibía en el Manchester United Pero el equipo de Old Trafford, con el que no llegó a un acuerdo para renovar, le ha pedido que no acepte ninguna oferta

David De Gea se encuentra actualmente sin equipo pero no por mucho tiempo. Después de no llegar a un acuerdo con el Manchester United para su renovación y según informa The Sun, el Al-Nassr se ha postulado para su fichaje. En caso de llevarse a cabo, el portero madrileño volvería a coincidir con Cristiano Ronaldo, con quien ya compartió vestuario en el equipo de Old Trafford.

El equipo , que también pretende a Marcelo Borzovic y a Seko Fofana, ha incluido al portero madrileño entre sus objetivos para reemplazar al que había sido portero titular la pasada temporada, Agustin Rossi, que causó baja.

La oferta económica que ha trasladado el Al-Nassr es de 250.000 libras a la semana, la misma que tenía en el Manchester United que sin embargo quiso rebajar.

Sin embargo, el equipo inglés le ha pedido que no acepte ninguna oferta, lo que da a entender que está dispuesto a volver a negociar e intentar retenerlo.

El Al-Nassr tienta a De Gea, un jugador más en la larga lista saudí.