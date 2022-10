Ten Hag supera a Solskjaer y Rangnick

El neerlandés ha logrado doblegar a Arsenal y Tottenham en casa esta temporada Son dos equipos del podio en la tabla, el mismo bagaje que los dos antecesores conjuntamente

El técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha mejorado notoriamente su situación en el club. Tras salir goleado en el derbi de Mánchester, las críticas se cernieron sobre un entrenador que todavía debe adaptarse al equipo.

El neerlandés, que ha llegado para recuperar la identidad y la competitividad de un conjunto que sigue bajo la eterna sombra de Sir Alex Ferguson, ha conseguido dos victorias ante dos de los tres equipos que completan el podio de la Premier League esta temporada.

El ex entrenador del Ajax de Ámsterdam se impuso al Arsenal (única derrota en la temporada para los de Mikel Arteta) y Tottenham, algo que supone dos victorias ante el top 3, las mismas que sus dos antecesores: Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick.

El conjunto de Old Trafford mostró una gran versión colectiva ante el Tottenham de Antonio Conte y dejó un mejor sabor de boca a sus aficionados, que llenaron el templo de los sueños. El otro lado de la moneda lo puso Cristiano Ronaldo, que no disputó ningún minuto.

2 - Erik ten Hag has won both of his Premier League home games against teams starting the day in the top three of the table (3-1 v Arsenal, 2-0 v Spurs). This is as many home wins against sides in the top three as Ole Gunnar Solskjær and Ralf Rangnick had combined (2). Switch. pic.twitter.com/ovfxAquyYd