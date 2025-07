⁠⁠La temporada 2024-2025, una bofetada para los grandes del fútbol moderno

Durante décadas, el fútbol mundial ha estado dominado por clubes europeos que han impuesto su juego y se han asentado en la cúspide del deporte rey con títulos y buen juego. Equipos como el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el FC Barcelona o la Juventus de Turín han marcado el ritmo de las grandes competiciones y su presencia en las rondas finales de torneos internacionales parecía casi obligatoria, mientras los demás equipos orbitaban en torno a ellos esperando poder romper algún día su hegemonía.

Un statu-quo maleable con el paso de los años que en la última campaña ha recibido un fuerte golpe de cambio. La temporada 2024-25 ha roto esa lógica de la última década. Poco a poco, los clubes que no tenían gran trayectoria en Europa o que llevaban años sin cuajar un buen papel en las competiciones más importantes se han hecho con un hueco entre los mejores. Lo que comenzó como una serie de resultados aislados ha terminado siendo una reconfiguración de una tendencia que parecía no tener fin.

Y es que los equipos históricamente dominantes del continente europeo en la última década se han visto superados por clubes con menos tradición ganadora. Fruto de eso, clubes como el Paris Saint-Germain, que ha conquistado la primera UEFA Champions League de su historia, el Chelsea, que ha resultado campeón del Mundial de Clubes o el Tottenham, que levantó su primera Europa League esta temporada han dado un salto importante. Con la campaña 2024-25 ya finalizada, los clubes ya enfilan la preparación de la siguiente temporada, especialmente enfocados en la Champions, la máxima competición continental. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita del Liverpool y el PSG de ser campeones es del 15,38%, siendo los grandes favoritos.

El PSG y su primera Champions

Desde que el conjunto francés fue adquirido por la propiedad catarí, con Nasser Al-Kelaifi a la cabeza del proyecto, ha vagado entre el dominio en el fútbol francés y la desesperación en las competiciones mayores. Pese a que en los torneos domésticos se ha mostrado intratable, con jugadores de talla mundial como Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar Jr., Lionel Messi o Kylian Mbappé. Sin embargo, en la Champions el club parisino ha acumulado durante décadas eliminaciones muy dolorosas que convirtieron el banquillo del club en un asiento caliente, donde los técnicos cambiaban en función del juego del equipo y de los resultados cosechados.

Sin embargo, todo cambión con la llegada de Luis Enrique al club. En su primer año, conquistó todos los títulos nacionales y se quedó a las puertas de la gran final de la Champions. Con la lección aprendida, en 2025 el PSG por fin pudo conquistar la ‘Orejona’ por primera vez en su historia. Por el camino dejaron a clubes como el Liverpool o el Aston Villa, y en la final superaron por 5-0 al Inter de Milán.

El fútbol inglés vuelve a escena

Mientras el PSG alcanzaba la cumbre de Europa, los equipos ingleses, alejados en los últimos años de su mejor nivel, encontraron un nuevo espacio en competiciones que si bien ocupan un segundo plano pueden ser la catapulta que necesitaban para volver a su escalafón.

El Chelsea, por ejemplo, logró conquistar la UEFA Conference League y, recientemente, ha sido campeón del Mundial de Clubes precisamente ante el PSG. El club de Stamford Bridge, sumido en un proceso de reconstrucción ha atravesado varias campañas irregulares, pero ahora, pero bajo la dirección de Enzo Maresca y con futbolistas jóvenes en una de las plantillas más grandes de Europa, ha conseguido consolidarse.

En la final de la Conference superaron al Real Betis por 4-1 y en el Mundial superaron por 3-0 a los de Luis Enrique, mostrando un estilo de juego propio difícilmente contestable. Además, otro equipo inglés como es el Tottenham, equipo habitual en Europa pero carente de títulos, logró conquistar la UEFA Europa League después de vencer al Manchester United en la gran final de Bilbao.

¿La hegemonía llega a su fin?

Si algo ha dejado claro esta temporada es que los clubes de mayor renombre en las competiciones más importantes han pasado a un segundo plano. El Real Madrid, 15 veces campeón de Europa, fue eliminado por el Arsenal en los cuartos de final de la Champions y esta campaña no ha podido levantar ningún título importante. En Alemania, el Bayern de Múnich terminó la temporada como campeón de la Bundesliga, pero en la Champions, aunque tuvo un gran inicio, apenas pudo llegar lejos.

Por su parte, el Manchester City, que ya sabía lo que era ganar la ‘Orejona’, cayó en la ronda de play off frente al Real Madrid y no pudo siquiera llegar a los octavos. Además, fracasó en el Mundial de Clubes, donde cayó ante el Al-Hilal saudí en los cuartos de final. Y la Juventus, club que poco a poco trata de reconfigurarse para volver a la élite, fue eliminada del Mundial a manos del Real Madrid y no pudo apenas demostrar su valía. Ante este escenario, otros clubes se han ido creciendo poco a poco demostrando que la hegemonía de los grandes equipos europeos podría estar llegando a su fin.