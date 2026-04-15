El talento francés domina Europa: estos son los mejores creadores de juego de la temporada

Francia sigue demostrando esta temporada por qué es una de las selecciones donde más talento ofensivo joven y creativo aparece en Europa. Si se filtran los datos con un mínimo de 500 minutos jugados y se mira el rendimiento por 90 minutos, hay tres nombres que destacan claramente en la creación de juego en las grandes ligas europeas: Michael Olise, Rayan Cherki y Ousmane Dembélé.

Olise es probablemente el más regular de los tres. Con 0.79 asistencias por 90 minutos y un xA de 0.65, está produciendo números de élite cada vez que pisa el campo. No necesita dominar el partido durante largos tramos para ser decisivo, pero sí tiene una capacidad muy alta para transformar pocas acciones en peligro real. Su lectura del juego en el último tercio y su calidad en el pase final le están convirtiendo en uno de los jugadores más eficaces del campeonato.

Cherki representa el otro extremo: el talento más imprevisible. Lidera la estadística de grandes ocasiones creadas con 1.11 por 90 minutos, una cifra que refleja perfectamente su estilo. Es un jugador que vive de la inspiración, capaz de romper una defensa cerrada con una acción individual o un pase inesperado. No siempre es constante en el partido, pero cuando aparece, genera ocasiones claras de gol con mucha facilidad.

Dembélé, en cambio, está en un punto intermedio más maduro. Sus 3.78 últimos pases por 90 minutos muestran que ya no es solo un extremo de desborde, sino un jugador mucho más implicado en la construcción del ataque. Sigue siendo peligroso en el uno contra uno, pero ahora participa más en la circulación y en la toma de decisiones en zonas ofensivas, dando continuidad a las jugadas.

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En conjunto, los tres reflejan bien lo que está siendo el talento frances este año: una selección donde el impacto real no se mide solo en minutos jugados o estadísticas totales, sino en la capacidad de decidir partidos en muy poco tiempo.