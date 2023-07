El sustituto de Mbappé en el PSG por el que ya suspiró el Real Madrid

El actual delantero de la Juventus, Dusan Vlahovic, empieza a ganar enteros para ser el recambio de Mbappé si este acaba saliendo finalmente del PSG. Clubes como Tottenham, Chelsea y Bayern de Munich se han interesado por el delantero serbio y ahora es el PSG el principal candidato para ficharle. Vlahovic ya sonó el pasado verano para recalar en el Real Madrid tras el no de Mbappé al conjunto blanco en mayo. Su precio ronda los 70 Millones de euros

Aunque parezca extraño, el futuro de dos delanteros, uno francés, Kylian Mbappé y otro serbio, Dusan Vlahovic, parecen estar interconectados. Y es que el pasado año, Vlahovic, sonó para el Real Madrid, cuando en mayo, su presidente Florentino Pérez recibía en su móvil el mensaje de Mbappé de que este iba a renovar con el Paris Saint-Germain (PSG) y un año después ahora son los galos el que se ha interesado por la situación del actual delantero de la Juventus, en medio del ‘culebrón Mbappé 2023’ y ante el temor de que el francés no renueve y por tanto se marche al Real Madrid.

Dicen, además, desde Serbia, que el delantero no vería con malos ojos un cambio de aires. Y no es de extrañar, porque la Juventus no va a disputar este año competición europea (se clasificó para la Conference League pero ha rechazado su participación en esta competición para asegurarse no sufrir ninguna sanción en la temporada 2024-2025 por el llamado caso de las Plusvalías) y en la liga italiana, según los pronósticos de Betfair, es tan solo el tercer favorito a conseguir el título (4.50€ por euro apostado) por detrás del Inter de Milán, el gran favorito con una cuota de 3.25€ por euro apostado y del actual campeón, el Nápoles con una cuota algo más baja, 3.5€ por euro apostado.

Una situación sin duda muy distinta tendrá Vlahovic en el PSG y es que los parisinos son favoritísimos al título de liga en Francia (1.2 € por euro apostado) y en la Champions están en la terna de los principales favoritos con una cuota de 13€ por euro apostado.

Alto valor de Mercado

A pesar no haber hecho una buena temporada, marcada por las constantes lesiones, (disputó un total de 42 partidos con la Juventus de Turín, anotó 14 goles), el PSG va a tener que rascarse el bolsillo si quiere fichar a Vlahovic. El conjunto transalpino, según los medios italianos, va a pedir por el jugador una cifra cercana a los 80 millones de euros encima de la mesa para empezar a negociar, lo que, sumado a su alta ficha, no va a suponer ni mucho menos una operación sencilla de amortizar para el conjunto francés, que este año está siendo vigilado más de cerca por la UEFA para el cumplimiento del Fair Play financiero. Cierto es también que la economía de la Juventus de Turín no es ni mucho menos boyante, y esta condición del alto salario que cobra Vlahovic es también una razón de peso para vender al delantero.

Sucede como elemento para abaratar su precio que la última temporada de Vlahovic ha estado muy condicionada por las lesiones, pero es sin duda alguna, uno de los mejores delanteros del panorama europeo. Sus espectaculares cifras en la Fiorentina, (llegó a marcar en su última temporada allí, 20 goles en 24 partidos) no dejaron indiferente a los dirigentes de la Juventus que pagaron por el, 70 millones de euros en enero de 2022, con tan solo 21 años. El serbio se convertiría así en uno de los fichajes más caros de la historia de la Juventus, que se anticipaba a otros pretendientes como el Atlético de Madrid, el Arsenal o el Manchester City.

Carrera irregular en la Juventus

A pesar de que las cifras no son del todo malas, 23 goles en los 63 partidos que hasta ahora Vlahovic ha disputado con la Juventus, y de la defensa a ultranza de su entrenador, Massimiliano Allegri, la carrera del delantero serbio no está cumpliendo ni mucho menos las expectativas generadas. Cuando se materializó el traspaso de la Fiorentina a la Juventus de Turín, Vlahovic parecía a estar destinado a competir con Haaland, Mbappe y compañía por la Bota de Oro, y estar presente también entre los nominados al Balón de Oro, pero nada más lejos de la realidad, el serbio se encuentra en uno de sus peores momentos de su carrera deportiva y además en un equipo como la Juventus, que como decíamos anteriormente, no va a jugar competición europea y no parte como favorito para conquistar la Serie A.

Quien sabe si un traspaso al Paris Saint-Germain puede cambiar drásticamente la situación de Vlahovic, con un reto nuevo, unas aspiraciones superiores y rodeado de unos jugadores más talentosos que sus actuales compañeros de la Juventus. Los próximos días o semanas pueden ser importantes y marcar el futuro del jugador, que continúa interconectado al futuro de Mbappé. El efecto dominó que puede producirse si finalmente Mbappé se marcha del Paris Saint Germain afectará no solo a Vlahovic, sino también a otros delanteros que pueden también cambiar de aires, y es que la Juventus deberá buscar también un recambio para el serbio si este finalmente también acaba marchándose.