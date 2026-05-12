Stuani, eterno revulsivo

Cristhian Stuani lleva años demostrando que no necesita 90 minutos para decidir un partido. Y los números ya lo colocan en la cima de Europa: desde la temporada 2023/24, el uruguayo es el jugador con más goles como suplente en las cinco grandes ligas, con 19 dianas, por delante de Alexander Sørloth (13) y Gonçalo Ramos (12).

El dato no es una simple curiosidad estadística: explica por qué el Girona sigue aferrado a la categoría en los momentos de máxima tensión. Stuani se ha convertido en ese “plan B” que en realidad es un plan principal: sale, ataca el área, gana duelos y transforma balones sueltos en puntos. Esta misma jornada lo volvió a demostrar en Vallecas, cuando entró desde el banquillo y rescató un 1-1 con un cabezazo en el tramo final, un empate de oro en plena pelea por la permanencia.

Lo llamativo es que su dominio no depende de un pico puntual, sino de una constancia brutal. Mientras otros “supersubs” alternan rachas, Stuani ha sostenido esa eficacia durante dos cursos completos, siendo el tipo de delantero que cambia el estado de ánimo de un equipo con solo pisar el área. En el Girona lo saben: cuando el partido se atasca o el rival te obliga a jugar sin espacios, su presencia es una amenaza inmediata.

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La comparación con Sørloth y Ramos también retrata estilos distintos. El noruego ha sido un revulsivo de impacto, capaz de romper partidos con potencia y presencia física; Ramos, por su parte, ha convertido el rol de suplente en un arma de élite en un grande europeo. Pero el caso Stuani tiene un punto casi único: la edad y el contexto. En un club que no puede permitirse fallar, con partidos a vida o muerte, el uruguayo sigue respondiendo como si el tiempo no pasara.