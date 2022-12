La sorprendente confesión de Alonso sobre su futuro

Fernando sorprendió asegurando que le asusta su futuro cuando llegue la retirada "He sido piloto toda mi vida y sólo se me da bien pilotar porque no he aprendido nada más" aseguró el asturiano

Con las expectativas por las nubes antes de empezar la temporada de su estreno con Aston Martín, Fernando Alonso sorprendió al mundo con una afirmación tajante sobre su futuro tras la retirada.

El asturiano aseguró que sólo se le da bien pilotar, ya que es lo que ha hecho durante toda su vida, e incluso ha revelado que le "asusta" la idea de quedarse en casa sentado, sin tener nada que hacer.

"No tengo un plan B. He sido piloto toda mi vida y sólo se me da bien pilotar porque no he aprendido nada más. Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo y lo que mejor hago es pilotar", ha comentado Alonso en una entrevista con Auto Motor und Sport.

FERNANDO PARA RATO

"Seguiré mientras tenga la sensación de que aún puedo dar el 100%, así que definitivamente otros dos o tres años. A mi edad tengo que afrontar muchas cosas de una manera diferente: los entrenamientos, los viajes, los eventos… Hay que organizarse bien para no quemarse", aseguró.