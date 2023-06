La sonrisa pícara de Alonso al hablar de la posible lluvia en Canadá

"Preferiríamos un fin de semana en seco, pero parece que no va a ser así, así que habrá que adaptarse", explicó el asturiano Sobre las nuevas piezas que su Aston Martin llevará en el octavo GP de la temporada, Fernando reconoció que espera "mejorar algo"

Fernando Alonso afronta la octava prueba del calendario de Fórmula 1 con el mismo objetivo desde que comenzó la temporada: conseguir su victoria número 33 en el Gran Circo. La lluvia puede ser su principal aliado para lograrlo, pero el asturiano prefiere ser cauto a pesar de que las previsiones meteorológicas dan un 84% de probabilidad de lluvia a la hora de la clasificación en Montreal. Un porcentaje que disminuirá a la hora de la carrera. El domingo habrá un 40% de precipitaciones y las nubes cargadas de agua sobrevolarán el circuito de Gilles Villeneuve.

"En Barcelona no fuimos muy rápido, pero creemos que fue más una carrera que no se dio bien que otra cosa. Las características del circuito no se adaptaban al Aston Martin y aquí -en Canadá- creemos que podemos volver a ser competitivos. Pero bueno, veremos lo que se puede hacer. Con la lluvia nunca puedes predecir mucho lo que va a pasar. Preferiríamos un fin de semana en seco, pero parece que no va a ser así, así que habrá que adaptarse", reconoció Alonso a los micrófonos de 'DAZN', cerrando su argumentación con una sonrisa de lo más pícara.

Sobre las nuevas piezas que su Aston Martin llevará en Canadá, Alonso explicó que "esperamos mejorar algo. Nuestro coche es un proyecto nuevo, un concepto y una filosofía nueva para el coche. Hemos descubierto cosas en cada carrera así que ahora tratamos de optimizar el paquete. Hemos llevado piezas nuevas constantemente. Esto es otro paso adelante y habrá más en el futuro".