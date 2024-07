Las sirenas quieren ya el oro

La selección española femenina de waterpolo ha logrado ya casi todos los títulos a su alcance en una década gloriosa. Pero falta uno. El oro olímpico. Y París está a la vuelta de la esquina.

Las finales perdidas en Londres 2012 y en Tokio 2020 ante las norteamericanas son una espina clavada en las de Miki Oca.

Bea Ortiz afrontará en la capital francesa sus terceros juegos. La de Rubí, cerca de cumplir treinta años, indicó en una entrevista con EFE que el equipo “sueña bien grande” con un oro en París.

Desvela la catalana que 'Potra Salvaje’ es la banda sonora de las de Miki Oca “desde mucho antes que la pusieran de moda los componentes” de la selección española masculina de fútbol en la Eurocopa.

Ortiz remarca que "2024 ha sido un año en el que ha sido clave nuestra salud mental, el trabajo mental que hemos estado haciendo cada una de nosotras, además del físico. Todas hemos hecho un gran trabajo, sabíamos el momento en el que estábamos, sabíamos cuando teníamos que bajar, cuanto teníamos que apretar a nuestra mente y a nuestro cuerpo, y creo que eso es lo que aprendes a hacer como profesional a lo largo de los años".

Las jugadoras de waterpolo valoran la cercanía de París tras Rio y Tokio: "Tener la oportunidad de que nuestros familiares vengan a vernos y animarnos, creo que ese plus lo vamos a tener. Pero se trata de seguir con la mente centrada, ir por nuestro camino y a por nuestro objetivo y todo lo demás es secundario".

"Llegamos bastante bien a los Juegos. Venimos de hacer un torneo de Rotterdam que nos ha ido muy bien, creo que estamos haciendo una preparación increíble, ha sido dura, pero bueno al final nada es fácil, y si queremos conseguir algo bonito creo que vamos por el buen camino", afirma.

Las opciones de medalla, si hablamos del waterpolo femenino, siempre están ahí: "La gente confía en nosotras, ve un equipo fuerte, un equipo unido y que lo está dando todo durante muchos años. Se espera mucho de nosotras, pero esa presión no hay que llevársela a la espalda. Nosotros ya somos suficientemente exigentes para añadir la presión de los demás y todas somos conscientes del nivel que tenemos, del nivel que podemos dar. Puede salir mal, porque esto es deporte, pero mientras tengamos las ideas claras y sepamos lo que queremos, ojalá podamos demostrar a todo el mundo que seguimos en lo más alto".

Y el 'enemigo', los Estados Unidos, ahí está: "Tenemos nivel de sobras para ganar a cualquier equipo. Contra Estados Unidos podemos ganar o perder, pero el miedo a jugar contra ellas, ya no lo tenemos".

Una de las claves para confiar en las opciones de oro, según Bea Ortiz, es "la unión que tiene este equipo. Han ido entrando y saliendo jugadoras, pero esa unión es un plus para ganar todo lo que hemos ganado. Puede ser un torneo muy bonito si hacemos las cosas bien, vamos por el buen camino, tenemos las cosas claras y hemos hecho un buen trabajo, todas sabemos lo que hay que hacer. Hay que confiar, pero sobre todo hay que disfrutar del camino. Quizás son los últimos para algunas del equipo, creo que hay que darlo todo y pase lo pase, que no nos arrepintamos de no haber disfrutado suficiente".

A por todas.