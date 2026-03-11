Sinner ya es rey del tenis italiano

El tenis italiano sigue viviendo una etapa dorada y Jannik Sinner acaba de añadir otro dato significativo a su trayectoria. El actual número 2 del mundo alcanzó su victoria número 96 en torneos ATP Masters 1000, una cifra que le permite igualar el récord de triunfos de un tenista italiano en esta categoría, marca que hasta ahora ostentaba en solitario Fabio Fognini.

Los Masters 1000 representan el segundo escalón más prestigioso del circuito masculino, solo por detrás de los torneos de Grand Slam. Desde que el formato actual se instauró en 1990, ningún jugador italiano había logrado acumular tantas victorias como Fognini, quien durante años fue la referencia del tenis transalpino en este nivel competitivo. Ahora, Sinner ha conseguido alcanzar esa misma cifra, confirmando el relevo generacional dentro del tenis del país.

El logro del joven italiano adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta su edad y el momento de forma que atraviesa. Con apenas unos años consolidado en la élite, Sinner no solo ha igualado el registro histórico de Fognini, sino que todo apunta a que lo superará en breve si mantiene la regularidad que ha mostrado en las últimas temporadas. Su tenis agresivo desde el fondo de pista, combinado con una notable evolución en el servicio y la consistencia mental, lo han convertido en uno de los jugadores más competitivos del circuito.

El legado de Sinner

Mientras que Fognini construyó su legado a lo largo de más de una década en la gira, con victorias memorables y el título de Montecarlo como punto culminante, Sinner está levantando el suyo a una velocidad mucho mayor. Su progresión en los grandes escenarios y su presencia habitual en las rondas finales de los torneos importantes reflejan el cambio de dimensión que ha experimentado el tenis italiano en los últimos años.

Con 96 triunfos en Masters 1000, Sinner ya comparte la cima estadística nacional con Fognini. Pero, dada su proyección y continuidad en la élite, todo indica que el joven talento italiano no tardará en quedarse en solitario con este registro y seguir ampliando su huella en la historia del tenis de su país.