Sigue el gafe del debutante del Mundial

El Mundial 2026 ha ampliado el mapa, pero no ha roto todavía una vieja ley del torneo. Las selecciones que juegan por primera vez una Copa del Mundo no ganan desde hace 17 estrenos, con cuatro empates y trece derrotas desde la histórica victoria de Senegal ante Francia en 2002.

La nueva generación de debutantes la forman Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, cuatro nombres que reflejan el efecto del formato de 48 equipos.

El golpe más sonado lo dio Cabo Verde, que resistió ante España y firmó un 0 a 0 con sabor a triunfo. Su portero Vozinha fue símbolo de una noche de orden, orgullo y paciencia frente a una candidata al título.

Más duro fue el aterrizaje de Curazao, goleada 7 a 1 por Alemania. Aun así, el tanto caribeño quedó como una postal histórica para el país más pequeño que ha llegado al Mundial.

Jordania también cayó, 3 a 1 ante Austria, pero no se fue de vacío emocional. Ali Olwan marcó el primer gol mundialista de su selección y sostuvo el sueño durante buena parte del partido.

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El cuarto debut, Uzbekistán, queda pendiente ante Colombia. Su estreno cerrará el primer capítulo de estos recién llegados, que por ahora confirman la tendencia. En el Mundial, debutar ya es una conquista. Ganar, todavía, sigue siendo territorio prohibido.